Netzschau zum Ligaauftakt : Alemannia verliert die Livestream-Premiere

Gekämpft und alles gegeben, am Ende aber verloren: Alemannia Aachen unterlag zum Regionalligaauftakt am Samstagnachmittag Borussia Dortmund II 0:1. Foto: Jérôme Gras

Aachen Gekämpft, probiert und das alles live im Netz. Am Ende aber stand zum Ligaauftakt für die Alemannia eine 0:1-Niederlage gegen Dortmund II auf der Anzeigetafel. Hat aber gute Ansätze gesehen: die Netzschau.

MATCHDAY!!! It feels like a lifetime ago but the Regionalliga West is back. Alemannia Aachen start their campaign at... Gepostet von Alemannia Aachen UK Supporters Branch am Freitag, 4. September 2020

Doch die Vorbereitungen auf das Spiel sahen dieses Mal ganz anders aus als das vor Corona noch der Fall war. Wer bei den Testspielen auf dem Tivoli in der Vorbereitung dabei war, wusste Bescheid: Hände desinfizieren, Abstand halten und Maskenpflicht. Und die Maske sollte im besten Fall natürlich in den richtigen Farben und mit dem richtigen Wappen bestickt sein:

Matchday Vorbereitungen. Gepostet von Kölsche Alemannen am Samstag, 5. September 2020

Und nicht nur für die Fans war dieses erste Heimspiel der neuen Saison etwas Besonderes, auch 100,5-Kommentator Tim Gorgels musste sich auf eine neue Erfahrung einstellen. Denn seine Stimme schallte dieses Mal nicht nur aus den Radios, sie war auch elementarer Bestandteil des Livestreams, den Alemannia Aachen erstmals und zunächst in Eigenregie umsetze – mithilfe von Alemannen für Alemannen:

Am Samstag beginnt also dann die neue Saison. Die Alemannia spielt zuhause gegen ein Top-Team der Liga, Borussia... Gepostet von Tim Gorgels am Donnerstag, 3. September 2020

Auf dem Rasen sollte gespielt, auf den Rängen geklatscht und auf der Pressetribüne gearbeitet werden:

View this post on Instagram Schicht. ⚽️😊 A post shared by Patrick Schröer (@sportredakteur_schroeer) on Sep 5, 2020 at 12:03pm PDT

Vor dem Spiel war es noch Zeit „Danke, danke“ zu sagen, denn die Alemannia befindet sich aktuell wieder einmal in einer schwierigen Situation. Nicht nur sportlich aufgrund der vielen Verletzten, die bei einem kleinen Kader noch mehr ins Gewicht fallen. Auch finanziell sind die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Da ist es umso wichtiger, dass es verlässliche Partner gibt und vor allem die treuen Fans, die immer zu ihrer Alemannia stehen.

DANKE DANKE! 🖤💛 Bevor Schiedsrichter Martin Ulankiewicz heute um 14 Uhr im Tivoli Stadion unser erstes... Gepostet von Alemannia Aachen am Samstag, 5. September 2020

Und obwohl nur ganz wenige aus der Alemannia-Familie vor Ort sein konnten, waren doch alle mit den Gedanken bei den Schwarz-Gelben und wie wichtig die Fans für den Fußball sind, zeigte ein Banner am Stehplatz, das zwischen all den Zaunfahnen hing, die auch sonst immer dort hängen:

Die Fans, die ausgelost wurden und dem ersten Heimspiel beiwohnen konnten, waren glücklich und froh wieder in ihrem „Wohnzimmer“ sein zu können.

Endlich wieder in meinem Revier 🖤💛 Mit Töchterchen ❤️ Gepostet von Die Kartoffelkäfer am Samstag, 5. September 2020

Und so kam dann auch Stimmung auf, die aufgrund der Situation und der langen Zeit ohne Fußball auf dem Tivoli Gänsehaut verursachte:

Gepostet von Kölsche Alemannen am Samstag, 5. September 2020

Und was sahen die Zuschauer vor Ort und im Livestream? Eine engagierte, bissige und kämpferische Alemannia. Nach den durchwachsenen Testspielen und vor allem der Niederlage im FVM-Pokalfinale gegen den 1. FC Düren in Bonn und der verpassten Teilnahme am DFB-Pokal gab es in Aachen nicht wenige, die das Schlimmste zum Saisonstart vor Augen hatten. Vor allem auch, weil die zweite Mannschaft vom BVB in der Sommerpause mit vielen neuen Spielern und dem Rödinghausener Meistertrainer Enrico Maaßen verstärkt hatte. So gab es in der Vorbereitung beispielsweise einen 9:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg II. Doch die Alemannia war Herr im eigenen Haus, lief früh an, übte Druck aus und hatte mehr vom Spiel. Die Dortmunder Angriffsbemühungen wurden auf ein Minimum reduziert, die Tivoli-Truppe hatte das Geschehen unter Kontrolle und versuchte die Führung zu erzielen. Doch in der Offensive hakt es noch. Stürmer Vincent Boesen war meist allein auf weiter Flur, die Ideen aus dem Mittelfeld zündeten nicht unbedingt. Und so stand es nach ansonsten sehr guten 45 Minuten der Alemannia zur Pause 0:0.

*Halbzeit Analyse* 0:0 Alemannia Aachen steht gut in der Abwehr aber man merkt schon das im Angriff noch ein Stürmer fehlt der boesen mal entlasten kann. Auf eine erfolgreiche 2.Hälfte Gepostet von Alemannia Aachen News am Samstag, 5. September 2020

In der zweiten Halbzeit kam es dann, wie es in solchen Spielen kommen muss: Dortmund erzielte in Person von Steffen Tigges, Bruder von Alemannias ehemaligem Torwart Leon Tigges, mit der ersten echten Chance der Westfalen das 1:0 für seine Mannschaft.

Die Alemannia blieb dran, versuchte den Ausgleich zu erzielen. Die größte Chance dazu hatte Boesen kurz vor Ende der Partie. Aber Dortmunds Keeper Stefan Drljača war zur Stelle.

Und so stand am Ende eine unglückliche 0:1-Niederlage auf der Anzeigetafel. In einem Spiel, das wirkte wir ein Test, in dem es aber um Punkte ging, die den Aachenern verwehrt blieben.

Es fühlt sich wie ein Testspiel an, bei dem es um Punkte geht. Alemannia verliert leider mit 0:1 gegen die zweite der... Gepostet von Joe's Bilderkiste am Samstag, 5. September 2020

Muss man nun alles schwarz sehen? Nein! Der Aachener Kader ist nicht riesig, die Situation mit den vielen Verletzten macht es nicht einfacher. Doch es gab in diesem Spiel vor allem im Bereich Einsatz und Willen mehr als nur gute Ansätze. Die Saison wird die Alemannia nicht über die Menge an Spielern, nicht über unendlich viele taktische Umstellungen oder kaum zu zählenden Toren überstehen. Das wird eine Saison, in der es über den Willen, den Einsatz und die Leidenschaft geht. Und das war in diesem Spiel vor allem in der ersten Hälfte zu sehen. Wenn das möglichst schnell belohnt wird, dann werden die Schwarz-Gelben einige Siege feiern können.

Zum Auftakt gab es vor fast 5000 Zuschauern (vor Ort und im Livestream) eine 0:1-Niederlage gegen Dortmund II. Wir... Gepostet von Klenkes Brüder am Samstag, 5. September 2020

Das nächste Spiel steht für die Alemannia am kommenden Samstag in Ahlen an. Anstoß bei den Rot Weissen ist um 14 Uhr im Wersestadion. Alemannia-Fans werden nicht vor Ort sein können. Muss sich also noch überlegen, wie sie das Spiel wahrnehmen kann: die Netzschau.