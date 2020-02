Netzschau zum Spiel gegen Dortmund II : Alemannia und die Rätsel der Mathematik

Aachen Zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2020 hatten die Alemannen in Wattenscheid gegen Aufsteiger Haltern verloren. Zuhause auf dem Tivoli sollte gegen die zweite Mannschaft vom BVB alles anders werden. Es fielen sieben Tore, sechs erzielten die Hausherren, am Ende stand es 3:3. Wie das geht? Beschreibt es mit dem Satz des Pythagoras: die Netzschau.

Die Zuschauer auf dem Tivoli konnten am Samstag ein turbulentes und torreiches Spiel verfolgen. Die Partie bot für jeden neutralen Fußballinteressierten einen ereignisreichen Verlauf, für jeden Aachener dürften die vielen Aufs und Abs aber nicht nur wieder typisch, sondern vor allem ärgerlich gewesen sein. Auf eine zwischenzeitliche souveräne Führung, folgten Slapstick und ein erneuter Anwärter auf das „Kacktor des Monats“, ein verschossener Elfmeter, ein Rückstand und ein schöner Treffer zum dann noch glücklichen Ausgleich. Mit dem einen Punkt nach 90 Minuten kann sich aber keiner so recht anfreunden.

Aber von vorne: Nach dem unrühmlichen Auftritt in der Lohrheide (Anmerkung der Vodoo-Spezialisten in der Redaktion: Alemannias Auftritte dort müssen verflucht sein, logische Erklärungen für die Auftritte dort in den vergangenen Jahren sind nicht zu ergründen), forderten die Fans ein anderes Auftreten – vor allem zuhause an der Krefelder Straße.

Und auf dem Rasen legten die Heimmannschaft los wie die Feuerwehr, der Dortmunder Nachwuchs wusste gar nicht, wie ihnen geschah. Nach zwei schnellen Treffern – das 1:0 durch Wallenborn nach einer Ecker, nach einer ECKE!!!; das 2:0 durch Schmitt nach einer Vorlage puren Willens von Garnier – sahen die Schwarz-Gelben im schwarzen Dress gegen die Schwarz-Gelben in den gelben Trikots bereits nach einer guten Viertelstunde wie die Sieger aus. [Hinweis für das mathematische Rätsel am Schluss: Das waren die ersten zwei Tore – erzielt von der Alemannia.]

In der Pause schüttelten die Gastgeber den Ausgleich ab und traten mit Wiederanpfiff sofort wieder aufs Gaspedal. Die Belohnung: Ein Elfmeterpfiff und die Chance auf die erneute Führung. Doch Boesen scheiterte am Gästetorwart.

Und jetzt für die Mathematik-Freunde: In einem Fußballspiel fallen sieben Tore. Sechs davon erzielt die Alemannia. Eins der BVB. Am Ende steht ein 3:3 auf der Anzeigetafel. Wie geht das? Die Auflösung bitte per Gedankentransfer an den Fußballgott. Aufenthaltsort aktuell unbekannt, ganz sicher aber nicht am Tivoli.