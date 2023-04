Netzschau zum Sieg in Köln : Damascheck(e), Tor

Heimspiel in Köln: Auch am Samstag waren wieder Hunderte Alemannia-Anhängerinnen und -Anhänger unterwegs, um ihre Mannschaft vor Ort zu unterstützen. Foto: Jérôme Gras

Special Köln Am Samstag hat für die Alemannia in Köln eine dreiwöchige Auswärtstour begonnen. Bei der zweiten Mannschaft des FC gelingt nach dem Heimerfolg gegen Straelen der zweite Sieg in Folge. Fragt sich, ob Helge Hohl wieder eine Serie gestartet hat: Die Netzschau.

Vor dem Spieltag ist Bend! Zumindest galt das für Teile der Mannschaft unter der Woche, denn ein „Alemannia Aachen“-Tag auf Aachens größter Kirmes ist nur dann ein echter „Alemannia Aachen“-Tag, wenn Alemannia Aachen auch da ist. Ergibt Sinn, oder?

Entsprechend waren Verantwortliche wie Trainer Helge Hohl und Geschäftsführer Sascha Eller genauso vor Ort wie Spieler wie Jannik Mause und der derzeit verletzte Elsamed Ramaj. Die Fans hatten sichtlich Spaß, die Kicker ein wenig Abwechslung und vor allem zeigte sich wieder, dass die Schwarz-Gelben ein Team zum Anfassen sind.

Alemannia op d'r Bend 🎡🙌 War sehr schön mit euch! 🖤💛 #zesame Posted by Alemannia Aachen on Friday, April 14, 2023

Und wenn Geschäftsführer und Trainer mal gerade keine Zeit für den nächsten Transfercoup haben, übernehmen das halt die Alemannia-Fans auf Twitter. Ist unter der Woche sicher untergegangen, aber für das Mittelfeld haben die Kaiserstädter noch einmal zugeschlagen und einen jungen Spieler mit bereits viel Bundesligaerfahrung an Land ziehen können. Zumindest, wenn man @Carl glauben schenken darf:

welcome to Alemannia Aachen bro https://t.co/ApOwZ5SpvL — Carl (@Ballkontrolle) April 12, 2023

Jetzt aber wieder zurück in die Realität. Nach dem schmeichelhaften Sieg in der Woche zuvor auf dem Tivoli gegen den SV Straelen (2:1) musste die Alemannia am Samstag ihre dreiwöchige Auswärtstour starten. Los ging es in Köln, wo im Franz-Kremer-Stadion die Zweitvertretung des FC auf die Men in Black wartete. Die Frage war, ob der Erfolg gegen Straelen erneut eine Initialzündung war, wie dies schon in der Hinrunde der Fall gewesen ist. Damals blieben die Schwarz-Gelben nach dem Auswärtssieg beim Alemannia-Trainer-Debüt von Hohl weitere zehn Pflichtspiele in Folge ungeschlagen.

Auch wenn es sportlich nicht mehr um viel geht, Spieler wollen sich präsentieren, Fans wollen Leidenschaft auf dem Platz sehen und vor allem: Matchday ist Matchday!

-MATCHDAY- Die erste von drei unbedeutenden Auswärtstouren, oder soll man sagen „Kaffeefahrten"? Kölle hat angeblich „Hätz un Siel", aber noch nicht mal richtiges Bier… Posted by Black Eagles on Friday, April 14, 2023

In english please!

MATCHDAY!!! Alemannia Aachen face Köln II away today Kick off at the Franz-Kramer stadion is 1pm ko UK time. Alemannia Ole! 🟨⬛️ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, April 15, 2023

Und wenn der Spieltag ruft, folgt die Aachener Anhängerschaft. In die benachbarte (falsche) Domstadt machten sich fast 900 Alemanninnen und Alemannen auf, um die Tivoli-Truppe zu unterstützen. Heimspiel in Köln!

View this post on Instagram A post shared by Stolberger Tivoli Jonge (@stolberger_tivoli_jonge)

Kurios: In der Regel legt der Verband die Partien so, dass Zweitvertretungen möglichst nicht zeitgleich am selben Ort wie die erste Mannschaft spielt. Nicht so am Samstag. Während die Alemannia gegen die kleinen Geißböcke um 14 Uhr antrat, erfolgte nur anderthalb Stunden später und nur wenige Kilometer entfernt der Anpfiff zum Bundesliga-Kick zwischen dem 1. FC Köln und Mainz 05. Ob das im Sinne des Erfinders war? Nun ja, um es sportlich zu sehen und den folgenden Abschnitt zu spoilern: Die Heimmannschaften hatten an diesem Tag nicht viel zu feiern, denn weder in der einen noch in der anderen Partie gab es einen FC-Sieg.

Vor allem nicht im Franz-Kremer-Stadion! Doch ehe das feststand, mussten ja gemäß den Regularien noch 90 Minuten gespielt werden. Davon können wir uns die ersten 45 Minuten allerdings sparen, denn:

⏸️ Pause. Keine Tore bisher in Köln Posted by Alemannia Aachen on Saturday, April 15, 2023

In der zweiten Hälfte folgte dann ein sehr seltenes Naturereignis: eine erfolgreiche Ecke der Alemannia. Nicht mit zig Zwischenstationen und neuen Anläufen, dass man die Verbindung zwischen getretenem Eckstoß und Ball im Netz konstruieren muss. Nein! Ecke Sebastian Schmitt, Kopfball Marcel Damascheck, Tor, 1:0 für die Gäste (53. Minute). Oder in ganz kurz: DamaschECKE!

Beim Kicker steht auch Marcel Damascheck 😎 Mea Culpa 😇#alemannia #aachen #auswärtsspiel #rlwest #RegionalligaWest @sporttotal_tv pic.twitter.com/6UwXE8PH8Q — Guido L. (@kosh_ac) April 15, 2023

Die Führung ließ sich das Hohl-Team nicht mehr nehmen, im Gegenteil. Kurz vor Ende des Spiels erhöhte die Alemannia das Ergebnis noch: Der eingewechselte Vleron Statovci flankte punktgenau auf den Kopf von Jannik Mause, wem auch sonst, und Aachens Goalgetter markierte seinen 14. Saisontreffer zum 2:0 Endstand (89. Minute).

Mause hält die Birne hin und macht mit dem 2:0 in Köln den Deckel auf den Auswärtssieg Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, April 15, 2023

Damit belegt Alemannias Nummer Neun aktuell den dritten Platz im Kampf um die Torjägerkanone. Die führt aktuell Gerrit Wegkamp von Preußen Münster mit 18 Treffern an. Da geht doch noch was! Und wo wir grad bei Münster sind? Was war denn das für ein Hin und Her beim eigentlich vorgesehen Spiel des Tabellenführers gegen den 1. FC Düren? Aber mehr dazu in unserem Artikel:

Zurück nach Köln, wo gespielt werden konnte und die Alemannia einen 2:0-Auswärtssieg feiern konnte: Die Mannschaft wurde für den zweiten Dreier in Folge natürlich entsprechend gefeiert und verabschiedet.

Auswärtssieg! Auswärtssieg! Ein Spiel, zwei Tore von uns, macht drei Punkte mehr auf dem eigenen Konto! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, April 15, 2023

Und sonst so? Noch ein paar Gedanken zur aktuellen Situation im Süden von Fußballdeutschland:

Das Wort zum Sonntag - ich bin ich froh kein Bayern Fan zu sein. Was da medial in der Presse und SPORT1 zur Zeit... Posted by Die Kartoffelkäfer on Sunday, April 16, 2023

Rund um den Tivoli zählt nur der TSV und der muss in der kommenden Woche nach Lippstadt reisen. Hat schon vollgetankt und wartet nur auf die Abfahrt: die Netzschau!

