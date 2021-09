Netzschau zum Sieg in Köln : Alemannia und die wilde Mause-Sause

Durfte endlich mit den Fans gemeinsam jubeln: das Team von Alemannia Aachen. Foto: Jérôme Gras

Special Köln Am Mittwochabend war es endlich so weit: Die Alemannia hat den ersten Saisonsieg der Spielzeit 2021/22 eingefahren. In Köln. Nach Rückstand. Mit Hattrick. Lupenrein! Spürte einen Hauch von Emmanuel Krontiris durch das Franz-Kremer-Stadion wehen: die Netzschau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Björn Hellmich Social Media Manager

Wohl jeder Alemannia-Fan kann sich bestens an den 10. Februar 2003 erinnern: 20. Spieltag der 2. Bundesliga, die Aachener traten in Köln beim FC an, Derby-Time im alten Müngersdorfer Stadion. 0:3 lagen die Schwarz-Gelben nach Treffern von Dirk Lottner (45. und 52. Minute) und Florian Kringe (66. Minute) zurück. Das Spiel schien verloren, doch dann kam der große Auftritt des jungen Emmanuel Krontiris. Die Dienste des Stürmers hatte sich die Alemannia in der Winterpause von Borussia Dortmund per Leihe gesichert.

Der damals 19-Jährige kam in der 56. Minute in die Partie, es war sein erster Einsatz für die Kaiserstädter. Und was für einer: Der Deutsch-Grieche traf an diesem Montagabend in der 69. Minute. Er traf in der 82. Minute. Und er traf in der 90. Minute! Ein lupenreiner Hattrick zum Einstand mit Punktgewinn!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Mehr als 18 Jahre später musste die Alemannia wieder in Köln ran, wieder lag man gegen eine Mannschaft vom FC hinten und wieder trumpfe ein junger Stürmer in Reihen der Schwarz-Gelben auf. Wieder gab es einen lupenreinen Hattrick zu bestaunen – und das innerhalb von acht Minuten! Willkommen bei der Sendung mit dem Mause! Jannik Mause!

Mit seinen drei Toren sorgte Aachens Nummer 9 für den lang ersehnten ersten Saisonsieg in dieser Spielzeit. Entsprechend glücklich war der Sommerneuzugang nach dem Spiel.

View this post on Instagram A post shared by Jannik Mause (@jannikmause) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und bevor wir den Abend Revue passieren lassen: Nein, das war kein Traum. Die Alemannia hat am Mittwochabend im Kölner Franz-Kremer-Stadion gegen die zweite Mannschaft vom FC mit 3:1 gewonnen!

Ein herrliches Gefühl mal aufzustehen und zu wissen das der Auswärtssieg gestern kein Traum war 🖤💛😁



Weiter immer weiter 💪#Alemannia #Aachen #Tivoli #Regionalliga #Euregio #WirSindAachen #TraditionSeit1900 #Fussball #Sport #Matchday #Spieltag #roadtoBonn pic.twitter.com/MIfUulflhH — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) September 16, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Aber starten wir von vorne: Sechs Spiele, kein Sieg, nur magere zwei Punkte. Der Start der Tivoli-Kicker in die neue Spielzeit war eher semi-optimal, ausbaufähig, man hatte ihn sich anders vorgestellt. In der zweiten Englischen Woche der Saison mussten die Schwarz-Gelben als 18. am Mittwochabend beim Tabellenzweiten antreten. Eigentlich genau das richtige Spiel, um den Knoten zu lösen, oder? Es war Matchday!

Ob die Kölner Favorit sind? Das ist doch ziemlich egal, im Fußball ist alles möglich. Also; wieso sollte heute der Knoten nicht platzen? Posted by Black Eagles on Tuesday, September 14, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

In english please, weil Englische Woche:

Matchday. Alemannia Aachen are away to Köln II tonight. Kick off at the Franz-Kremer is 18:30 kick off UK time. Alemannia Ole! 🟨⬛ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Wednesday, September 15, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Ob die Alemannia gut spielt oder schlecht, ob man in der Tabelle oben steht oder sich erst noch hocharbeiten muss, auf eines ist rund um den Tivoli immer Verlass: die Fans. Die waren auch am Mittwoch wieder zahlreich vor Ort, um ihr Team zu unterstützen. Für manche von ihnen war das Auswärtsspiel sogar ein Heimspiel:

Posted by Kölsche Alemannen on Wednesday, September 15, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Zunächst mussten sie aber den nächsten Rückschlag verkraften. Das Spiel an alter Wirkungsstätte von Trainer Patrick Helmes war gerade einmal 22 Minuten alt, da führten die Gastgeber auch schon 1:0. Es drohte die nächste Niederlage.

Doch die Alemannia zeigte Moral. Und wie! Elf Minuten nach dem Rückstand schnappte Alemannias Mause-Falle das erste Mal zu! Ausgleich! Die Fans jubelten noch, da war Mause auch schon wieder erfolgreich und schnürte den Doppelpack!

View this post on Instagram A post shared by Mateusz Osa Osmenda (@mateusz_osmenda) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Spiel gedreht! Doch die Mause-Show ging noch weiter! Acht Minuten nach seinem ersten Tor machte der Stürmer den lupenreinen Hattrick perfekt!

ein Lupenreiner Hattrick Posted by Südtribüne Aachen on Wednesday, September 15, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die zweite Mannschaft vom FC war zur Halbzeit Mause-tot und die Aachener Brust umso breiter. In der zweiten Spielhälfte gab es noch Chancen auf beiden Seiten, vor allem die Gäste hätten mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss das Ergebnis noch höher ausfallen lassen können. Aber wer will sich nach einem solchen Abend schon beschweren? Richtig: niemand!

Da knallt der Mause den Ball in den Kölner Kasten, insgesamt schnappte die MAUSEfalle 3x zu!! :-D Durch diesen... Posted by Joe Mediawork on Tour on Wednesday, September 15, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Denn an diesem Mittwoch war er endlich da: der erste Saisonsieg, der erste dreifache Punktgewinn der Saison, das erste echte Erfolgserlebnis! Und das mit Toren der Marke AugenschMAUS(e).

Da ist der erste Sieg! 🖤💛 Posted by Alemannia Aachen on Wednesday, September 15, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und weil es so schön war, zeigen wir das Ergebnis doch gleich nochmal. Ok? Ok!

BÄÄÄMMMMMMM !!!! 🖤💛 Die kleinen Geißböcke sind innerhalb von acht Minuten "Mause" Tod - dank lupenreinen Hattrick von... Posted by Die Kartoffelkäfer on Wednesday, September 15, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Für alle, die dem Spanischen mächtig sind oder gerade noch dort im Urlaub verweilen:

Por fin llegó la primera ✅ictoria!!



Un hattrick de Mause nos da la primera victoria de la temporada.



Inyección de moral para los nuestros. — Alemannia Aachen ES (@AlemanniaAC_ES) September 15, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Nach dem Abpfiff konnten Mannschaft und Fans dann endlich gemeinsam jubeln. Das wollen wir in dieser Saison noch möglichst oft sehen!

Auswärtssieg! Auswärtssieg! Auswärtssieg! Mause führt die Alemannia mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit zum 3:1 in Köln! So geht das! Posted by Klenkes Brüder on Wednesday, September 15, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.