Die letzte Netzschau 2022 : Ein Punkt gegen Düren in Wegberg zum Jahresabschluss

Alemannia-Jubel in der 30. Minute zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung gegen den 1. FC Düren. Am Ende stand es 1:1 im letzten Pflichtspiel der Schwarz-Gelben in 2022. Foto: Manfred Heyne

Special Wegberg Was ein Jahr für die Alemannia! Erst die sensationelle Aufholjagd zum Klassenerhalt, dann einfach mal oben mitgespielt in der Regionalliga. Zum Jahresabschluss ging es nun nach Wegberg. Wo der 1. FC Düren wartete. Klingt komisch, ist aber so. Unsere Netzschau klärt auf.

Am Samstag stand die letzte Pflichtspielreise für die Alemannia im Kalenderjahr 2022 an. Ein Jahr, das für alle Schwarz-Gelben wohl eines der emotionalsten und von Januar bis Dezember betrachtet ein ganz, ganz starkes war. Zum Jahresbeginn machte der Blick auf die Tabelle in der Regionalliga West allen, die es mit Aachen halten, Angst: Die Alemannia lag um den 18. Spieltag herum mit gerade einmal 13 Punkten auf einem Abstiegsplatz! Doch der zurückgeholte Fuat Kilic, Rekordtrainer der Schwarz-Gelben, schaffte nicht nur den sportlichen Turnaround, nach langer Zeit gelang wieder der Schulterschluss mit den Fans und so am Ende auch der Klassenerhalt. Danke, danke Fuat!

In der aktuellen Spielzeit hat sich die Alemannia zu einem Favoritenschreck gemausert (wer hier ein Wortspiel lesen mag, kann das ruhig tun). Es gab Siege gegen Preußen Münster, den SV Lippstadt, Rödinghausen, Rot-Weiß Oberhausen, allesamt Teams, die bis zur Niederlage gegen die Kaiserstädter oben standen oder zumindest noch zum Saisonstart entsprechende Ambitionen formuliert hatten.

Aachen hingegen, die während der Saison einen Wechsel auf der Trainerbank vornahmen und Helge Hohl dort platzierten, hatte nur ein Ziel: Die Fans wieder begeistern. Und das wurde mehr als erfüllt. Zum Abschluss des Jahres steht für die Schwarz-Gelben mit Stichtag zweiter Advent der vierte Platz in der Regionalliga West, das Überwintern im FVM-Pokal und ein Zuschauerschnitt auf dem Tivoli von über 9200 auf der Habenseite. Wahnsinn! Oder wie Alemannia-Legende Stephan Lämmermann es ausdrückt:

🖤💛🖤💛🖤💛 Posted by Lämmi S Sportsbar on Saturday, December 3, 2022

Nun aber zum letzten Pflichtspiel des Jahres, denn bei aller Jahresrückblickerei war immer noch Matchday!

Guten Morgen🖤💛 Es ist MATCHDAY! Echter Fußball mit Herz 🖤💛 und Leidenschaft. Heute sind wir zu Gast im Waldstadion... Posted by Öcher Legion on Friday, December 2, 2022

Und wie es hier nun einmal Tradition ist: In english please!

MATCHDAY!!! Today is the final match of 2022 and Alemannia Aachen are away to noisy neighbours 1.fc Düren. The match... Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Friday, December 2, 2022

Denn wer braucht schon eine Weltmeisterschaft (die das DFB-Team auf seine Weise boykottiert hat und zumindest frühzeitig wieder abgereist ist), wenn man Alemannia schauen kann? Nur der TSV!

Who needs World Cup football when you can stream Alemannia in the Regionalliga!! #Alemannia #Aachen pic.twitter.com/5quoJafOh8 — Xavier Hacking (@xjhacking) December 3, 2022

Für Verärgerung sorgten im Vorfeld allerdings die Ticketpreise. Das Spiel konnte nicht in der altehrwürdigen Westkampfbahn in Düren stattfinden, da aufgrund der laufenden Umbauarbeiten die Sicherheitsanforderungen für das Aufeinandertreffen des 1. FC Düren und Alemannia Aachen nicht erfüllt waren. Daher fand die Partie im Waldstadion in Wegberg statt. Klingt komisch? Ist aber so. Und war vor allem teuer! 15 Euro kostete eine Stehplatzkarte für Gästefans. Da kann man woanders Champions League für gucken gehen …

View this post on Instagram A post shared by @alemannia.memes

Aber natürlich ließ die Aachener Anhängerschaft ihre Mannschaft nicht im Stich! Bereits am Dienstag waren alle 1000 Stehplatztickets und die 100 Sitzer (die über 25 Euro kosteten!) im Vorverkauf vergriffen, zusätzlich sicherten sich noch einige eine Karte an der Tageskasse! Am Ende waren 2500 Menschen vor Ort, 1500 in schwarz-gelb!

Ob im Stadion oder im Stream, ein wirklich gutes Regionalliga-Spiel sahen die Zuschauer allerdings nicht. Es war kalt, der Akku bei den Men in Black nach einem physischen und psychischen sehr anstrengendem Jahr leer und so kam auf dem Platz nicht viel zustande. Ausnahme: die 30. Minute! Hier zeigte die Alemannia ihre spielerische Klasse, über schönen und schnellen Kombinationsfußball über Julian Schwermann, Dino Bajric und Kapitän Marco Müller landete der Ball am Ende bei Sebastian Schmitt, der die 1:0-Pausenführung für die Alemannia erzielte!

⏸ Mit einer knappen 1:0-Führung geht es in die Kabinen. Posted by Alemannia Aachen on Saturday, December 3, 2022

Trotz der niedrigen Temperaturen und des ansonsten mauen Spiels war die Stimmung im Gästebereich entsprechend gut: In der Halbzeit wurde mithilfe einer Lautsprecherbox ein wenig Weihnachtsstimmung verbreitet und „Last Christmas“ von Wham angestimmt. Wer jetzt noch keinen Ohrwurm hat, möge bitte auf das folgende Video klicken!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

In der zweiten Halbzeit gelang Düren dann in der 58. Minute durch Hamza Salman der Ausgleich, der auch Endstand war. Zwar hatten die Gastgeber noch Chancen, kurz vor Schluss auch die Alemannia, ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr.

Mit einem 1:1 gegen den 1.FC Düren geht´s für unsere Alemannia in die Winterpause. Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, December 3, 2022

Die Alemannia blieb damit auch im zehnten Pflichtspiel unter Hohl ungeschlagen, der dennoch mit dem Auftreten im letzten Pflichtspiel nicht zufrieden war. Kein Wunder, denn Aachens Interimstrainer und Sportdirektor will möglichst jedes Spiel gewinnen, zudem wäre mit einem Sieg noch ein kleiner Sprung in der Tabelle möglich gewesen.

Regionalliga West 1. FC Düren gegen Alemannia Aachen - Pressekonferenz - Gesprächspartner Trainer Helge Hohl, Aachen Posted by Onlineradio Düren on Saturday, December 3, 2022

So bleibt für die Alemannia am Ende der vierte Platz. Und wer hätte sich das ein Jahr zuvor vorstellen können?

Mit einem Unentschieden und Platz 4 in der Tabelle geht die Alemannia in die Winterpause. Trotz Führung war der FC im... Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, December 3, 2022

Das Rückspiel gegen Düren war sicher nicht das beste Spiel der Alemannia in dieser Saison, aber mit einer Nacht drüber schlafen und unter Berücksichtigung der vergangenen zwei Spielzeiten und allem, was nun aufgebaut wurde, kann man auch damit zufrieden sein, oder?

View this post on Instagram A post shared by Black Eagles (@black.eagles_aachen)

Kann man!

Zum Jahresabschluss gab es das zehnte ungeschlagene Pflichtspiel in Folge! 1:1 im Wegberg gegen Düren. Damit ein... Posted by Klenkes Brüder on Saturday, December 3, 2022

Neben einem letzten Testspiel am kommenden Dienstag gegen Haaren, in dem sich vor allem noch einmal alle zeigen können, die in den vergangenen Monaten nicht so viele Spielminuten sammeln konnten, stehen sicher auch die ein oder anderen Weihnachtsfeiern an, wie zum Beispiel die vom Team Tivoli:

Heute hatten wir vom Team Tivoli unser Weihnachtsessen. Ein schöner und gemütlicher Jahresabschluss und ich freue mich... Posted by Team Tivoli on Saturday, December 3, 2022

Für die Mannschaft und die Verantwortlichen geht es nach Dienstag in die wohlverdiente Winterpause, ehe im Januar das Trainingslager in Belek ansteht. Am 27. Januar empfängt die Alemannia dann zu Hause die „Zwote“ von Fortuna Düsseldorf zum Start ins Pflichtspieljahr 2023. Und wenn das nochmal besser werden sollte als 2022 … Freut sich schon drauf und wünscht allen Alemannia-Verrückten nun eine schöne Adventszeit, ein frohes Fest und einen guten Rutsch: die Netzschau!

