Netzschau zur Bocholt-Niederlage : Sonne und Regen, aber Punkte? Von wegen …

Hängende Köpfe nach dem Spiel: Alemannia Aachen unterlag am Samstag in Bocholt 0:2. Foto: Jérôme Gras

Service Bocholt Wie sich eine echte Niederlage anfühlt, musste die Alemannia in dieser Saison bislang nur am ersten Spieltag erleben. Daraufhin folgten sechs ungeschlagene Spiele in Serie, zuletzt sogar drei Siege in Folge. Dann kamen die 90 Minuten in Bocholt. Hat schon bessere Partien gesehen: die Netzschau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Björn Hellmich Social Media Manager

Am Samstag kam es am Hüntig zu einem Pflichtspielduell, dass es seit über 20 Jahren nicht mehr gegeben hatte: Der 1. FC Bocholt empfing Alemannia Aachen. Um es kurz und schmerzlos zu machen: Die Schwarz-Gelben wollten den vierten Sieg in Folge holen und die Serie der ungeschlagenen Spiele auf sieben Partien ausbauen. Doch daraus wurde – vollkommen zurecht – nichts.

Machen wir es kurz: Das war nichts heute. Aber so gar nicht ... Das muss nächsten Samstag gegen Münster wieder anders werden. Wir haben in den vergangenen Wochen oft genug gezeigt, wie es geht! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, September 17, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Aber von vorne: Bislang mussten sich die Kaiserstädter nur am ersten Spieltag in Oberhausen geschlagen geben. Auf drei Unentschieden folgten dann drei Siege, in der Tabelle kletterte das Team von Fuat Kilic zwischenzeitlich auf Rang fünf und auf das Auswärtsspiel in Bocholt war bereits das Topspiel gegen Preußen Münster auf dem Tivoli im Hinterkopf.

Und beim Aufsteiger aus dem Westmünsterland, bei dem unter anderem Ex-Alemanne Mergim Fejzullahu im Sommer anheuerte, sollte die Serie doch ausgebaut werden können, oder? Am Samstag war wieder Matchday.

-MATCHDAY- Leider ist der Gästebereich in Bocholt auf nur 600 Plätze beschränkt. Doch auch mit "dünner" Unterstützung holen die Jungs heute den vierten Sieg in Folge. 💪 Posted by Black Eagles on Friday, September 16, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Oder wir man auf der Insel sagt: Matchday!

MATCHDAY! Alemannia Aachen are hoping to make it 4 wins in a row with a visit to newly promoted 1.FC Bocholt today. Kick off is 1pm UK time. Alemannia Ole! 🟨⬛️ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Friday, September 16, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Zwar konnten „nur“ 600 Tickets für alles aus dem Umfeld der Alemannia in den Verkauf gegeben werden, doch zesame sollte da doch was gehen. Und unter den 600 waren unter anderem diese beiden hier:

Der beste fussballspielendekeeper den ich kenne 😘 Posted by Lämmi S Sportsbar on Saturday, September 17, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Für die meisten dürfte die Gigaset Arena eine neue Erfahrung gewesen sein, denn das letzte Pflichtspiel zwischen den Schwarz-Gelben und den Schwarz-Weißen in Bocholt fand im November 1996 statt. Damals unterlag die Alemannia 0:1. Aber früher war früher. Und heute gibt es in Bocholt DJ Muckemacher … Was es nicht alles gibt.

Neuer Spot in der Regionalliga West. Der 1. FC Bocholt und seine Gigaset ARENA - Sportplatz mit Tribüne und (bisher... Posted by Tim Gorgels on Saturday, September 17, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wie immer konnte sich die Tivoli-Truppe auf den Support am Spielfeldrand verlassen, denn „ganz egal, wo du spielst, gegen welchen Verein, wir werden bei dir sein“. Und das am Samstag im Minutentakt wechselnd in der Sonne und im Regen.

View this post on Instagram A post shared by Roy Renneberg ⚒ (@roy_renneberg) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Rund 1600 Menschen waren am Samstag vor Ort, in der ersten Halbzeit gab es aber nur Magerkost zu bestaunen. Gerade auf Seiten der Alemannia war das im Vergleich zu allen bisherigen Auftritten in dieser Saison mehr als mau. Zumindest konnte zunächst das Unentschieden gehalten werden, so dass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Halbzeit in Bocholt. Das Gute ist, dass die NULL hinten steht. Das Schlechte folgt sogleich, denn nach vorne passiert heute zu viel Stückwerk und da muss im zweiten Spielabschnitt deutlich mehr kommen. Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, September 17, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Nach dem Anspruch, der in den vergangenen Wochen gewachsen ist, war das natürlich nicht das, was sich alle rund um den Tivoli vorgestellt hatten. Doch statt in der zweiten Halbzeit aufs Gaspedal zu drücken und zu zeigen, wie man sechs Spiele in Folge ungeschlagen blieben konnte, führte ab der 55. Minute der Gastgeber 1:0.

Wirklich viele Chancen zum Ausgleich hatten die Aachener nicht. Stattdessen gab es in der letzten Spielsekunde noch einen Elfmeter für Bocholt, der den 2:0-Endstand hervorbrachte. Ein gebrauchter Tag für die Alemannia.

Tjo, dad wor nüüss... Unsere Alemannia verliert 0:2 beim Aufsteiger in Bocholt Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, September 17, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und nun? Mund abputzen, weitermachen! Auf sechs ungeschlagene Spiele kann auch mal eine Niederlage folgen. Und dass diese ausgerechnet bei einer Mannschaft aus dem Tabellenkeller erfolgen musste … Bevor es hier weitergeht, wird das Phrasenschwein einfach vollgestopft.

Samstag 17.09.22 _ 1.FC Bocholt - Alemannia Aachen. Kaltes regnerisches Wetter , gereizte Stimmung und mit einer... Posted by Stolberger Tivoli Jonge on Saturday, September 17, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

In der kommenden Woche steht nun also das Topspiel gegen Preußen Münster in Aachen an. Das wird eine vollkommen andere Partie und die Alemannia wird alles darangeben, um wieder das altbekannte Gesicht aus den Vorwochen zu zeigen.

Und da der Fußball Fußball ist, wer weiß schon, was dabei rauskommen wird. Wir wollen nicht so weit gehen, wie der folgende Tweet, aber wir lassen den mal so stehen:

Voraussage: Alemannia Aachen wird diese Saison aufsteigen — aachenistaanders (@acistaanders) September 17, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wird jetzt die Niederlage verdauen, abhaken und weiß, dass das kommende Spiel am Samstag auch wieder bei 0:0 starten wird: die Netzschau.

Sie wollen immer über die neuesten Entwicklungen am Tivoli informiert werden? Sie wollen keinen Spielbericht verpassen und immer auf dem Laufenden bleiben, wenn es um Alemannia Aachen geht? Dann abonnieren Sie unseren kostenfreien Newsletter!