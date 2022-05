Netzschau zur Niederlage in Köln : Pokal? Egal!

Muss jetzt das Pokal-Aus schnell abhaken und dann den Klassenerhalt sichern: die Mannschaft von Alemannia Aachen. Foto: Jérôme Gras

Special Köln Am Dienstag reiste die Alemannia zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen ins Kölner Südstadion. Nach dem 0:0 am Samstag in der Liga stand nun das FVM-Pokalhalbfinale an. Im schwarz-gelben Lager hatte das Spiel in dieser Saison allerdings keine große Priorität. Das machte auch das Ergebnis klar. Kann aber damit leben und fokussiert sich auf den kommenden Freitag: die Netzschau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Björn Hellmich Social Media Manager

Die folgende Netzschau dürfte wohl eine der kürzesten der Geschichte werden, denn sie behandelt das FVM-Pokalhalbfinale 2022 zwischen dem SC Fortuna Köln und Alemannia Aachen – und eine der beiden Mannschaften konnte so gar keinen Kopf für einen möglichen Finaleinzug haben. Aus guten Gründen.

In der Liga geht es für die Fortuna um nichts mehr. Die Südstädter liegen auf Platz 5, haben eine solide Saison gespielt, am Ende wird man die Spielzeit auf Platz 4, 5 oder 6 abschließen. Im FVM-Pokal allerdings konnte man noch das Finale erreichen, in dem bereits die Viktoria aus Köln wartete – und das im heimischen Sportpark Höhenberg. Und um noch einmal bisschen „frischen Wind“ reinzubringen, wenn die Liga so austrudelt, machten die Kölner Verantwortlichen kurz vor Anstoß am Dienstagabend die Verpflichtung von Markus von Ahlen als Trainer zur neuen Saison publik.

Wunschkandidat Markus von Ahlen wird neuer Trainer von Fortuna Köln - Markus von Ahlen hat unterschrieben 📃✍️ Wie... Posted by Fortuna Köln on Tuesday, May 3, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Erst wenige Stunden zuvor wurde dieser beim Bonner SC freigestellt.

Markus von Ahlen freigestellt Der Bonner SC stellt seinen Übungsleiter Markus von Ahlen vorerst von seinen Aufgaben... Posted by Bonner SC 01/04 e.V. on Tuesday, May 3, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Kann man so machen … Aber egal. Die Alemannia hingegen hat in dieser Saison bekanntlich ganz andere Probleme. Nach einer desolaten Hinrunde haben die Schwarz-Gelben zwar mittlerweile endlich den Sprung über den Strich geschafft, stecken allerdings weiterhin mitten im Abstiegskampf. Ist ein Pokalhalbfinale normalerweise eine gelungene Abwechslung zum Ligaalltag, kam dieses Spiel für die Aachener zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Nach mehreren Englischen Wochen in Folge steht am kommenden Freitag ein weiteres Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Fortuna Düsseldorf II ist dann ab 19.30 Uhr auf dem Tivoli zu Gast. Mit einem Sieg kann die Truppe von Fuat Kilic möglicherweise den Ligaverbleib klar machen. Und so mussten Prioritäten gesetzt werden: Zum fünften Mal in Folge ins FVM-Pokalfinale einziehen oder Regenerieren und alle Kräfte für das Heimspiel sammeln? Es war wieder Matchday!

-POKAL MATCHDAY- Jungs, spielt heute locker und befreit. Im Pokal müsst ihr nicht alles geben. Seid für den Abstiegskampf bereit, da geht’s um unser aller Leben. Posted by Black Eagles on Monday, May 2, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und natürlich machten sich auch am Dienstagabend wieder Hunderte Alemannia-Verrückte auf, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Gleicher Ort, gleicher Gegner, anderer Wettbewerb aber immer zusammen!

View this post on Instagram A post shared by Dieter Didi Lübbers (@didiluebbers) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die sahen dann, wie erwartet, eine deutlich andere Elf im schwarz-gelben Dress als noch am Samstag. Kräfte sollten geschont werden, Spieler mit kaum Einsatzminuten sollten Spielpraxis sammeln und im besten Fall sollte die B-Elf positive Akzente setzen.

Es wird rotiert - unsere Elf für das Pokal-Halbfinale! 🖤💛 Posted by Alemannia Aachen on Tuesday, May 3, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Den Spielverlauf können wir an dieser Stelle einfach überspringen und verweisen auf den Spielbericht:

Am Ende hieß es 0:4 aus Sicht der Kaiserstädter. Ein wirkliches Problem mit dem Ergebnis hatte im Gästeblock aber niemand.

Kein Problem, Mund abputzen und Freitag gewinnen🖤💛👊🏻#FORAAC #AACFOR #Alemannia #Aachen #alemanniaaachen #kaiserstadtac #kaiserstadt #bitburgerpokal #bitburger #pokal #fvmpokal https://t.co/oKBwVKJpWG — 𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐅𝐫𝐞𝐢𝐚𝐥𝐝𝐞𝐧𝐡𝐨𝐯𝐞𝐧 (@fiveheadERIC) May 3, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der Fokus liegt klar auf dem Spiel am kommenden Freitag:

Full time Fortuna Köln 4-0 Alemannia Aachen. Aachen have been knocked out of this seasons Bitburger pokal at the semi... Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Tuesday, May 3, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Steht auch hier nochmal:

0:4 im Pokalhalbfinale bei Fortuna Köln. Für mich persönlich ein Tor zu hoch, aber ich kann damit leben. Wichtig ist das Ligaspiel am Freitag. Posted by Joe Mediawork on Tour on Tuesday, May 3, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Nach dem Spiel kam die gesamte Mannschaft in die Gästekurve. Nicht, um zu feiern. Gemeinsam stimmte man sich auf die wichtige Partie am Freitag ein:

Pokal-Halbfinale? War da was? Total egal! Freitag zählt es! Auf geht's Aachen, kämpfen und siegen! Posted by Klenkes Brüder on Tuesday, May 3, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Hat das Halbfinale bereits abgehakt und ist nun im Tunnel für das anstehende Heimspiel: die Netzschau.