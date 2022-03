Netzschau zum Viertelfinaleinzug : Langeswarten gegen Langerwehe

Pokalfight auf dem Tivoli zwischen dem TuS Langerwehe und Alemannia Aachen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Special Aachen Mittwochabend, Flutlicht, Pokalspiel. Was kann es Schöneres geben? Wer die FVM-Pokal-Achtelfinalpartie der Alemannia gegen Langerwehe gesehen hat, dem oder der fallen sicher so einige Dinge ein. Hakt das Spiel ab und ist froh eine Runde weiter zu sein: die Netzschau.

Mit Spielverlegungen kennt sich die Alemannia mittlerweile aus. Da wird gerne ein Auswärtsspiel zum Heimspiel und manchmal braucht eine Partie auch bis zu drei Termine, ehe sie tatsächlich stattfinden kann. Das alles (und noch viel mehr) galt auch für das FVM-Pokal-Achtelfinale gegen den TuS Langerwehe.

Um möglichst viele Fans begrüßen zu können, verlegte der Bezirksligist das Spiel auf den Aachener Tivoli, die Alemannia war somit mal wieder zu Gast im eigenen Wohnzimmer. Aufgrund von Wetter, Coronavirus und vielem anderen mehr wurde die Partie dann einmal angesetzt, ein zweites Mal angesetzt und nach der dritten Ansetzung für den Mittwochabend fand sie dann auch statt. Langerwehe hatte im Vorfeld bereits rund 2000 Tickets abgesetzt, für die Mannen von Trainer Tim Krumpen, der selbst jahrelang das schwarz-gelbe Trikot trug und für die Alemannia im Kasten stand, war das Aufeinandertreffen mit dem Regionalligisten das Spiel der Spiele.

Es war wieder Matchday!

-MATCHDAY- Im Mittelrheinpokal geht's für uns heute auf den berühmt berüchtigten Tivoli. Dieser Hexenkessel ist dafür... Posted by Black Eagles on Tuesday, March 1, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und die Voraussetzungen stimmten:

Mittwochabend, Flutlicht, Pokalspiel! Posted by Klenkes Brüder on Wednesday, March 2, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Vor der Partie setzten beide Vereine noch ein Zeichen gegen Rechts:

Bitburger Pokal:TuS Langerwehe gegen Alemannia Aachen - die Teams setzen vor dem Spiel ein Zeichen GEGEN RASSISMUS UND GEWALT! Posted by Jo Ecker on Wednesday, March 2, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und dann ging es auch schon pünktlich um 19.30 Uhr los. Alemannia-Trainer Fuat Kilic hatte vor dem Spiel bereits angekündigt, dass er rotieren lassen wird. Er wollte die zweite Garde sehen, jeder, der nicht viel Spielzeit hatte, sollte die Chance bekommen, sich aufzudrängen. Und so sah die Startelf der Schwarz-Gelben wie folgt aus:

So starten wir in das Pokalspiel gegen den TuS Langerwehe! 🙌 Posted by Alemannia Aachen on Wednesday, March 2, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

So hatte die Mannschaft noch nie zusammengespielt. Entsprechend war klar, dass nicht alles perfekt laufen konnte. Hinzu kamen der schlechte Platz auf dem Tivoli, der eher ein Acker ist, und wenig Spielpraxis bei den meisten Akteuren des Viertligisten. Und was nach dem Anpfiff erfolgte, war alles andere als ein Augenschmaus. Zwar konnten die Auswärtsheimmannschaft einen hohen Ballbesitz für sich verbuchen, doch eine spielerische Linie, saubere Pässe, offensive Ideen? Fehlanzeige. Langerwehe stand in der Defensive gut organisiert, die Mannschaft des Ex-Alemannia-Torwarts warf sich in jeden Zweikampf und versuchte zumindest nach vorne kleine Nadelstiche zu setzen – wenn auch nur mit mäßigem Erfolg. Aber wir reden hier ja auch eigentlich von einem Dreiklassenunterschied.

Die Alemannia tat sich schwer, sehr schwer, Freude machte das nicht. Als Schiedsrichter Jonas Windeln zur Halbzeit pfiff, waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Auf der einen Seite war das erwartbar, auf der anderen war es enttäuschend.

Und auch die zweiten 45 Minuten waren nicht zwingend besser aus Sicht der Aachener – obwohl Langerwehe rund 30 Minuten nur zu zehnt agieren mussten (Gelb-Rot für Kai Theidig in der 57. Minute). Das sah auch Kilic so und brachte mit Sebastian Schmitt, Tim Korzuschek, Marco Müller und Selim Gündüz in den Schlussminuten doch noch ein paar Spieler der ersten Elf auf den Platz. Die bewahrten die Domstädter dann auch vor einer Verlängerung oder gar noch Schlimmerem: Gündüz brachte in der 85. Minute einen Eckball in den Strafraum, Müller köpfte das Leder ins Tor: 1:0 für die Alemannia. Zwei Minuten später legte Gündüz für Dino Bajric auf: 2:0.

Tor, 2-0, Arbeitssieg im Pokalspiel gegen Langerwehe, Samstag geht´s in der Liga weiter Posted by Joe Mediawork on Tour on Wednesday, March 2, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wenn man die typischen Pokalphrasen auspacken möchte, dann hat die Alemannia am Ende ihre Hausaufgaben gerade so erledigt, die nächste Runde ist erreicht, am Ende fragt keiner mehr, wie man weitergekommen ist, gegen klassentiefere ist es immer schwer, es wurde rotiert, man muss auch Kräfte sparen im Hinblick auf den Abstiegskampf in der Liga und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite kann man aber auch festhalten, dass die meisten eingesetzten Spieler nicht wirklich viel gezeigt haben, um es Kilic schwerer zu machen, die Startelf für den kommenden Samstag festzulegen.

Der TuS aus Langerwehe hingegen hat beste Werbung für sich gemacht und war vollkommen zurecht am Ende des Tages stolz und zufrieden:

WOW - was ein fantastischer gestriger Tag! Wir verlieren das Achtelfinale gegen den TSV Alemannia Aachen zwar am Ende... Posted by TuS 08 Langerwehe on Wednesday, March 2, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und auch der Kommentator auf der Pressetribüne hatte seinen Spaß:

View this post on Instagram A post shared by Kommentator aus der Kurve🎤 (@sven_lesser) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Nur die schwarz-gelbe Anhängerschaft möchte das Spiel möglichst schnell abhaken: Nächste Runde erreicht und mehr zählt nicht:

Was soll man sagen? Weiter und Mantel des Schweigens drüber! Was uns da geboten wurde war ja an Unvermögen und Slapstick... Posted by Die Kartoffelkäfer on Wednesday, March 2, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Oder kurz gesagt:

Der gestrige Abend schafft es nicht in die Top 10 der denkwürdigsten Alemannia Spiele. 🙄 Posted by Kölsche Alemannen on Wednesday, March 2, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Am kommenden Samstag muss die Alemannia im Ligabetrieb an den Niederrhein fahren und trifft dort auf die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Dort gilt es die aktuelle Serie von nunmehr sieben ungeschlagenen Spielen in Folge weiter auszubauen und weitere Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

Im Pokal wartet derweil dann Borussia Freialdenhoven im Viertelfinale auf Aachen.

Wird sich nichts davon entgehen lassen: die Netzschau.