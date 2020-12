Netzschau zum Auswärtssieg : Sonnenschreien in Wiedenbrück

Erzielte den einzigen Treffer des Tages: Vincent Boesen (Mitte). Foto: Jérôme Gras

Wiedenbrück/Aachen Fünfmal blieb die Alemannia in Folge sieglos – trotz teilweiser vieler und guter Torchancen. In Wiedenbrück war nicht alles gut, aber es gab einen Boesen-Treffer, der drei Punkte brachte. Vor allem gab es aber Sonne satt im Livestream und jede Menge Geschrei. Schaut, was das Internet zu bieten hat, während der Nikolausstiefel reingeholt wird: die Netzschau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Björn Hellmich Social Media Manager

Die vergangenen Spiele liefen nicht unbedingt so, wie sich Alemannia Aachen und die Anhängerschaft sich das vorgestellt hatten. Auf sieben ungeschlagene Spiele in Folge, von denen fünf siegreich bestritten wurden, folgte eine Serie von fünf Spielen, in denen kein einziges Mal ein dreifacher Punktgewinn erzielt wurde. „Erzielen“ ist in dem Zusammenhang ein entscheidendes Stichwort. Trotz teils großer Chancen gab es nur zwei eigene Tore, selbst ein Elfmeter in Düsseldorf wurde nicht verwandelt. Doch all das sollte am Samstagnachmittag in Wiedenbrück vergessen sein, die Mannschaft von Trainer Stefan Vollmerhausen wollte den Bock umstoßen, endlich wieder gewinnen und sich selbst drei Punkte in die Nikolausstiefel legen.

Dann starten wir mal mit dem traditionellen Matchday-Post:

MATCHDAY!!! After 5 matches without a win, Alemannia look to get back to winning ways today with a trip to Wiedenbrück. Kick off is 1pm UK time. Alemannia Ole! 🟨⬛ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, December 5, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Während der schwarz-gelbe Kader die rund 230 Kilometer lange Reise vom Tivoli nach Wiedenbrück antrat, mussten die Fans weiterhin wegen des Coronavirus zu Hause bleiben. Im Herzen waren sie aber wie immer bei ihrem Team!

Nicht nur wir wären heute gerne dabei gewesen und hätten Euch das Gefühl gegeben, dass Ihr niemals alleine seid. Mit... Posted by Black Eagles on Saturday, December 5, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und das lief in Wiedenbrück mit einer doppelten Sturmspitze auf. Neuzugang Hamdi Dahmani, der mit sechs Treffern aktuell der beste Aachener Torschütze ist, musste nicht den Alleinunterhalter geben. Ihm wurde Vincent Boesen an die Seite gestellt. Diese Kombination gab es in der laufenden Saison schon einmal. Auswärts. In Ahlen. Boesen traf. Die Alemannia siegte 1:0. Ein Zeichen?

Die Aufstellung für das Spiel gegen den SC Wiedenbrück 💪🖤💛 Hier geht‘s zum Livestream 👉 https://www.sporttotal.tv/ma90d14df5 Posted by Alemannia Aachen on Saturday, December 5, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wie mittlerweile gewohnt, blieb den Fans nur der Livestream, um das Spiel verfolgen zu können. Beim Anbieter Sporttotal steht aber kein Mensch hinter der Kamera. Die ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und verfolgt das Spielgerät ganz von allein. Einziger Haken: Es sollte nicht mal im Ansatz etwas im Bild sein, was die Kamera für einen Ball halten könnte. So wurden schon Spiele gezeigt, in denen lediglich der spärlich behaarte Hinterkopf eines Linienrichters im Fokus stand. In Wiedenbrück hingegen wurde mal eben die Sonne zum Ball. Die große, gelbe, strahlend schöne Kugel am Himmel war oft im Bild. Sehr oft. Also eigentlich fast die gesamte erste Hälfte über.

@sporttotal_tv hat was anscheinend gegen die linke Seite. Meist ist die Cam auf rechts eingefroren 😏🙄 #Alemannia #Aachen #SCWAAC #Wiedenbrück pic.twitter.com/K9giQb5BY4 — DieKartoffelkaefer (@Schwarzgelb71) December 5, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Dafür konnten aber die Anweisungen vom Spielfeldrand gut verstanden werden. Und so konnten sich die Zuschauer mithilfe des eigenen Kopfkinos ausmalen, was gerade auf dem Platz geschah, während man den Wiedenbrücker Sonnenschein bestaunte.

„MITGEHEN! UMDREHEN! PUSHT EUCH NOCHMAL!“ – Alles klar, Chef!

Die Mannschaften setzten dann mit dem Toreschießen in Halbzeit eins dankenswerterweise auch erst einmal aus, hätte ja eh keiner sehen können. Und Tore, die keiner sieht, zählen ja auch eigentlich nicht. Oder?

Halbzeit in Wiedenbrück - bislang eine etwas zähe Veranstaltung mit wenig Höhepunkten. Die Alemannia diesmal im 4-4-2... Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, December 5, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Unterbrechen wir nun das laufende Programm für unser Gewinnspiel, bei dem Sie nichts, aber auch absolut gar nichts gewinnen können, wir in diesem Fall aber leider auch keinen Cent verdienen. Kein Win-Win sozusagen für uns alle, aber sind wir mal ehrlich: Wir müssen die Zeilen hier ja auch irgendwie voll bekommen. Also viel Spaß beim Suchen im nun folgenden Wimmelbild:

Suchbild aus Wiedenbrück: Wo ist der Ball? Vielleicht finden wir ja wenigstens noch die drei Punkte! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, December 5, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Sie haben den Ball nicht gefunden? Kein Problem. Wir sind Ihnen nicht Boesen, denn Vincent wusste, wo das Leder war und versenkte es zur besseren Übersicht für alle kurzerhand im Tor der Hausherren!

gol foi do boeeeensen 🖤💛 pic.twitter.com/VBbWKOgLG8 — alemannia aachen brasil (@aachenalema) December 5, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Da jubelt man nicht nur in Brasilien, auch die Gäste aus Aachen freuten sich gemeinsam im Jahnstadion über die Führung.

Vinni und Co feiern seinen Treffer zum 1:0 Auswärtssieg beim SC Wiedenbrück Posted by Joe's Bilderkiste on Saturday, December 5, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Welche Musik sie dabei wohl im Kopf hatten? Informationen dazu haben wir in diesem Fall leider nicht erhalten, obwohl uns Alemannias Haus- und Hoffotograf in den vergangenen Spielen darüber immer auf dem Laufenden gehalten hatte. Schöner Gruß an dieser Stelle an Herrn Gras wie die Wiese.

Die Alemannia gab die Führung bis zum Schlusspfiff nicht mehr ab und so bleib dem SC Wiedenbrück nach Abpfiff nur ein Post, wie in die Aachener in vielen Spielen der Vorwochen auch formulieren musste: viel getan, nichts dafür bekommen. Das haben die Schwarz-Gelben dieses Mal cleverer gemacht, auch wenn das nicht unbedingt ansehnlich war. Spielte im Sonnenschreien von Wiedenbrück aber auch keine Rolle, man sah ja nix und hörte nur.

Spielende im Jahnstadion! ⚽️ Zwar war unser Team die spielbestimmende Mannschaft, aber leider fehlte am Ende das Tor.... Posted by SC Wiedenbrück on Saturday, December 5, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und zum Abschluss noch ein kleines Gedicht passend zur laufenden Adventszeit:

„Advent, Advent,

die zweite Kerze brennt.

Drum hier ein Post mit Kugeln drauf,

erfreut euch dran zuhauf.“

Advent, Advent 🎄🖤💛 Das zweite Lichtlein brennt...! Wir wünsche euch einen besinnlichen , wunderschönen 2. Advent. Posted by Kaiserstädter - Wall on Saturday, December 5, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

„Und wer freut sich noch über drei Punkte für die Alemannia?

Der liebe, gute, alte, bärtige Nikolaus, das ist doch klar!

Nun feiert schön und feiert viel,

die Netzschau kommt wieder nach dem nächsten Spiel!“