Netzschau zum Erstrundensieg : Sieg, Einzug in die nächste Runde, weiter geht‘s

So macht die Rückkehr zum Ex-Verein Spaß: Alemannia-Trainer Helge Hohl feierte am MIttwochabend einen 2:0-Sieg seiner Mannschaft bei seinem ehemaligen Verein Bergisch Gladbach. Foto: Jérôme Gras

Special Bergisch Gladbach Während andere am Mittwochabend die Champions League schauten, startete die Alemannia in Bergisch Gladbach die eigene Pokalsaison. Meint jemanden zu kennen, der irgendeinen Bezug zu Bergisch Gladbach in der Vita stehen hat: die Netzschau.

Da ist sie wieder: die Pokalzeit. Sie bringt Abwechslung. Lässt Mannschaften aus dem Ligaalltag ausbrechen. Sorgt für Überraschungen. Und hilft – ganz wichtig – dem Fußball Geschichten zu schreiben, die nur er schreiben kann.

Beispiel gefällig? Erst vor wenigen Tagen hat die Alemannia ihren bisherigen Trainer Fuat Kilic freigestellt. Auf ihn folgte – zunächst einmal übergangsweise – Sportdirektor Helge Hohl. Dieser feierte im Anschluss zwei Siege im Ligabetrieb. Erst in Straelen, dann auf dem Tivoli gegen die zweite Mannschaft vom 1. FC Köln. Der dritte Streich sollte nun im Pokal folgen. Und wo genau? In Bergisch Gladbach. Ausgerechnet die Station, wo er bis kurz vor seinem Amtsantritt in Aachen lange Zeit als Trainer aktiv war. Helge wurde am Mittwochabend sozusagen von seiner Vergangenheit eingeHOHLt (und damit soll es das mit Wortspielen in diese Richtung auch gewesen sein. Versprochen!).

In aller Kürze: Mittwochabend, erste Runde FVM-Pokal, es war wieder Matchday!

Heute Bitburger Pokal. 1. Runde Zu Gast beim SV Bergisch Gladbach 09

Und für den hatte Aachens Coach sich gut etwas für die Startformation überlegt, die er im Vergleich zum Heimsieg am vorangegangenen Freitag kräftig durchgemischt hatte: Die einen sollten Spielpraxis sammeln, die anderen sich schonen und dennoch durfte der Gegner nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Schließlich kennt Hohl die 09er wie kein Zweiter.

Unsere Aufstellung in der 1. Pokalrunde! ⚫️🟡 Aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen fallen einige Spieler aus.

Die Marschrichtung für die Schwarz-Gelben in der BELKAW-Arena war dennoch klar: Möglichst souverän auftreten, zeigen, wer das klassenhöhere Team ist und die nächste Runde erreichen!

Die erste Pokalrunde wird in dieser Saison nicht die letzte sein!

Oder in kurz:

Während die Aachener Anhängerschaft ihre Mannschaft lautstark von der Tribüne unterstützten – mit dabei übrigens der verletzte Alex Heinze, der halt eben Fan ist, wenn er schon nicht selbst spielen kann – musste sich die neuformierte Hohl-Truppe erst einmal akklimatisieren. Die Gastgeber wollten den Kaiserstädtern mit viel Einsatz den Schneid abkaufen, sodass das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit recht ausgeglichen war. Die beste Chance hatte lange Aachens Tim Korzuschek mit einem Schuss an die Latte. So sah es nach einem 0:0 zur Pause aus, wenn da nicht Alemannias Kapitän Marco Müller gewesen wäre. Egal zu welcher Zeit, egal in welchem Team, egal in welcher Liga: Louis van Gaals Devise, dass „Müller immer spielt“, gilt zum Glück auch bei der Alemannia. Fünf Minuten vor der Pause markierte er die 1:0-Führung für Aachen.

Da zappelt der Ball zum ersten mal im Netz, nach 90 Minuten erreichen unsere Jungs durch ein 2:0 bei Bergisch-Gladbach die zweite Pokalrunde.

In der zweiten Halbzeit wurden bei der Alemannia mit Lukas Wilton, Dino Bajric, Dimitry Imbongo und Sebastian Schmitt nach und nach weitere Spieler der ersten Elf eingewechselt, das Spiel lief dadurch auch deutlich flüssiger. Hinzukam, dass bei den Hausherren die Kräfte etwas nachließen. Richtig viele und große Chancen sprangen aber auf beiden Seiten nicht heraus. Es war einfach ein typisches Erstrunden-Pokalspiel.

Mittelrheinpokal 1. Runde SV BERGISCH-GLADBACH – ALEMANNIA AACHEN 0:2 Das wäre auch geschafft. In der ersten Hauptrunde...

Ein Erstrunden-Pokalspiel, das die Alemannia am Ende dank eines weiteren Treffers von Lars Oeßwein in der 82. Minute mit 2:0 relativ souverän über die Zeit brachte. Und mehr braucht es in der ersten Runde auch nicht.

Nächste Runde. Mehr nicht. Weniger nicht. Weiter gehts, ein typisches Pokalspiel haben wir gesehen. Danke für den Support in Bergisch Gladbach. 🖤💛 #AlemanniaAachen #Alemannia #aachen #TSV

Oder in kurz:

Geht doch

Or in english:

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG...

Damit hat die Alemannia die zweite Runde des Mittelrheinpokals erreicht. Und wie in jeder Pokalsaison gilt auch in dieser: Mit weniger Spielen kann man keinen Titel holen und sich zugleich ein Bonusspiel sichern, das für manch einen gleich das größte Spiel der Karriere sein wird.

Aber bis es so weit ist, werden noch viele Bälle getreten, manches Foul getätigt und hoffentlich viele eigene Tore bejubelt. Am besten schon am kommenden Samstag. Dann empfängt die Alemannia auf dem Tivoli den SV Lippstadt. Der Dritte der Regionalliga West ist zu Gast beim Vierten. Ein absolutes Topspiel mit der Aussicht für die Hausherren die Tabellenplätze zu tauschen!

Und weiter geht es in der Liga, dank Heimrechttausch ist Samstag wieder Time to Tivoli. Der Tabellendritte zu Gast...

Wird wie immer vor Ort sein: die Netzschau.

