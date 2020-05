Demai wechselt nach Düsseldorf : Nachwuchs-Trainer verlassen die Alemannia

Aachen Alemannia Aachen muss zur kommenden Saison auch personelle Wechsel im Nachwuchsbereich vornehmen. U19-Trainer Sascha Eller und U17-Coach Aimen Demai verlassen den Verein.

Sascha Eller übernahm zu dieser Saison die U19 der Alemannia und fungierte zudem als Koordinator für den Nachwuchsleistungsbereich. In der Saison 2018/2019 gelang ihm mit der U17 der Alemannia der Wiederaufstieg in die Junioren-Bundesliga. Nach zwei Jahren am Tivoli würde Eller gerne den nächsten Schritt in seiner Trainer-Laufbahn vollziehen und sucht daher eine neue Herausforderung.