Alemannia Aachen : Mit gemischten Gefühlen in die Weihnachtsferien

Die Elf holte in Gelsenkirchen einen Punkt. Foto: Jérôme Gras

Gelsenkirchen Im letzten Spiel des Jahres kommt Alemannia Aachen zu einem 1:1 bei der U23 des FC Schalke 04. Die Spieler sehen Fortschritte, verbessert hat sich die Situation im Abstiegskampf aber nicht. Im Gegenteil.

Als diese so verkorkste Fußballjahr dann endlich vorbei war, gab es nochmal etwas, was zuletzt fast in Vergessenheit geraten war: Die 150 mitgereisten Zuschauer spendeten der Mannschaft verhaltenen Applaus. Mit gemischten Gefühlen gingen sowohl die Anhänger als auch die Spieler von Alemannia Aachen in die Weihnachtsferien, das 1:1 bei der U23 des FC Schalke 04 sorgte weder für Jubelstürme noch für Katerstimmung.

„Wir haben uns vorgenommen, ein anderes Gesicht als in den letzten Wochen zu zeigen. Das ist uns gelungen“, sagte Fuat Kilic, nachdem er die Mannschaft mit Laufplänen versorgt und in die Pause verabschiedet hatte. Eine letzte Botschaft hatte der Trainer seinem Team noch mit auf den Weg gegeben: „Wir werden im neuen Jahr viel arbeiten müssen, weil wir aus dem Tabellenkeller rauswollen.“ Da gleich mehrere Kellerkinder am letzten Regionalliga-Spieltag des Jahres punkteten, hat sich die Ausgangslage vor dem Restart im neuen Jahr nicht verbessert, das Gegenteil war vielmehr der Fall.

Nur eine kleine Aachener Delegation hatte sich auf den Weg nach Gelsenkirchen gemacht, auf der Ersatzbank saßen gerade einmal sechs Auswechselspieler. Die angespannte Personalsituation führte auch dazu, dass einige Startspieler positionsfremd eingesetzt wurden: Innenverteidiger Tjorben Uphoff spielte auf der Sechs, Mittelfeldspieler Mergim Fejzullahu lief im Sturm auf.

Dass es kein Spiel für Fußballästheten werden sollte, zeichnete sich schon früh ab. Viel K(r)ampf prägte die Anfangsphase, der Ball hielt sich ausschließlich zwischen den Sechzehnern auf. Die erste Halbchance resultierte aus einem verfrühten Weihnachtsgeschenk: Peter Hackenberg versprang der Ball bei der Annahme, Bleron Krasniqi (14.) bestrafte den Fehler des Kapitäns aber nicht.

Die Begegnung war in den ersten 20 Minuten so trostlos wie das Wetter. Ein Aachener Konter führte dann zum Ende der Lethargie: Marcel Damaschek schickte Fejzullahu (23.), der aus 20 Meter zu hoch zielte. Keine Zeigerumdrehung später fiel die Torannäherung noch knapper aus, Fejzullahus zweiter Versuch rauschte knapp am Pfosten vorbei. „Wenn wir ein paar Situationen besser ausspielen und ein Tor schießen, dann kommen die Schalker wahrscheinlich nicht mehr zurück“, vermutete Sturmkollege Jannik Mause, der wie die gesamte Offensive viel mit nach hinten arbeitete.

Der königsblaue Nachwuchs lauerte auf seine Chance, einen Schuss von Daniel Kyerewaa (29.) klärte Hackenberg in höchster Not zur Ecke. Die Bereitschaft, sich in jeden Zweikampf zu werfen, konnte man den Aachenern an diesem nass-kalten Nachmittag nicht absprechen, was fehlte war aber die Präzision im letzten Drittel und die Durchschlagskraft.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste mit dem Willen aus der Kabine, die tor- und sieglose Serie zu beenden. Mause tankte sich auf dem rechten Flügel durch und passte flach in die Mitte. Julius Schell klärte aber vor dem einschussbereiten Dino Bajric (56.). Der fleißige Fejzullahu (59.) gab den nächsten Torschuss ab, eingreifen musste der unterbeschäftigte S04-Keeper Michael Zadach nicht. Seine Vorderleute überstanden die kleine Drangphase unbeschadet und holten sich die Spielkontrolle zurück.

Die spielerische Klasse der jungen Knappen wurde jetzt immer häufiger sichtbar, und sie führte auch zu Chancen. Der Versuch von Jimmy Kaparos (60.) konnte noch geblockt werden, Kyerewaa (69.) konnte aber nicht am Schuss gehindert werden: Der Ball prallte gegen den Pfosten. Eine Minute später war das Aachener Glück aufgebraucht: Nach einem Einwurf konterten die Schalker, Krasniqi wackelte Hackenberg aus und traf zum 1:0 für die Gastgeber.

Das Worst-Case-Szenario drohte, der genesene Hamdi Dahmani kam für Uphoff. Ein anderer Einwechselspieler machte aber auf sich aufmerksam: Christian Gartner steckte den Ball zu Mause (75.) durch, der Angreifer schoss jedoch Zadach an. Dass die Aachener nicht komplett verkatert in die Weihnachtsferien gingen, lag für Kapitän Hackenberg an „purem Willen“: Ein langer Abschlag von Mroß landete nach einem Pressschlag bei Marcel Damaschek (89.), der den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuß in die lange Ecke bugsierte; es war der erste Aachener Treffer nach 438 torlosen Minuten.

Die letzten zehn Minuten des Jahres hätten nochmal für ungeahnte Glücksgefühle auf beiden Seiten sorgen können. Die Schalker waren dem Siegtreffer näher, Mikail Maden (83.) scheiterte aber aussichtsreich. Die Chance auf den Lucky Punch in diesem Schlüsselspiel kam für die Gäste eher zufällig: Zadach bekam den Ball nach einem Rückpass nicht unter Kontrolle, in letzter Sekunde konnte der S04-Keeper aber Mause am erfolgreichen Abschluss hindern. In der Schlussphase kochten die Emotionen hoch, eine Rudelbildung wurde mit zwei gelben Karten geschlichtet. Die vorzeitige Bescherung fiel aus, ein Tor fiel nicht mehr.