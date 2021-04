Netzschau zur Osterniederlage : Kreuzigung statt Auferstehung

Unzufriedenheit, Frust und Ärger rund um den Tivoli: Nach der Niederlage der Alemannia gegen Straelen hatten die Aachener Fans Gesprächsbedarf. Foto: Jérôme Gras

Aachen Es hätte so schön sein können: Passend zur Osterzeit gewinnt die Alemannia nach sieben sieglosen Spielen wieder und feiert ihre Auferstehung. Doch am Karsamstag blieb das Osterwunder aus. Stattdessen wurde die Geschichte der Kreuzigung erzählt – auf dem Platz und im Anschluss vor dem Stadion mit den Fans. Ist immer noch fassungslos: die Netzschau.

Es hätte alles so passen können. Nach sieben sieglosen Spielen empfing die Alemannia am Karsamstag den Aufsteiger SV Straelen. Nach vielen Wochen der Parolen und Phrasen sollten auf dem Platz endlich wieder Taten folgen. Ein dreifacher Punktgewinn, am besten noch ein überzeugendes Spiel, die Auferstehung der Alemannia passend zum Osterfest.

Doch trotz all der „Bergpredigten“ (um zumindest ein wenig neutestamentarischen Flair hier zu verbreiten) seitens der Spieler und Verantwortlichen, blieb die Auferstehung aus. Wer dachte, dass das Kapitel „Kreuzigung“ mit dem enttäuschenden 0:0 in Bergisch Gladbach (trotz 45 Minuten in Überzahl) bereits durchgespielt wurde, konnte noch nicht ahnen, was sich Samstagnachmittag auf dem Tivoli ereignen würde …

Doch beginnen wir von vorne: Matchday! Dieses Mal mit Warnhinweis für die Gesundheit der eigenen Nerven.

Und da die Netzschau an dieser Stelle auf Wortspiele mit des Gegners Namen in der Überschrift verzichtet hat, lassen wir diese vom Netz nachholen. Vielleicht zaubert das ja jemandem ein Straelen-des Lächeln ins Gesicht (ups, jetzt haben wir es ja doch getan …):

Der Rasen grünte grün, das Stadion glänzte gelb, der Livestream lief: Es war angerichtet. Und nach einer Viertelstunde waren dann (mal wieder) alle guten Vorsätze dahin, der Matchplan über den Haufen geworfen und der Gegner lag in Führung. Warum? Weil die Schwarz-Gelben statt Ostereier weiter ihre Form suchten und den SV Straelen nicht nur zum Toreschießen einluden, sie zwangen die Gäste förmlich dazu. Was auch immer Matti Fiedler vor dem 0:1 tat, wird wohl auf ewig sein Geheimnis bleiben. Mit Defensivarbeit, Konzentration und konsequentem Abwehrspiel hatte das zumindest nichts zu tun.

Und wenn schon die erfahrenen Spieler vom Tivoli ihre Leistung nicht in Ansätzen abrufen können, wie sollen die Jungen dann an ihrer Seite lernen? Die korrekte Antwort in diesem Fall: gar nicht. Noch vor dem Halbzeit foulte Fredric Baum im eigenen 16-Meterraum, Schiedsrichterin Vanessa Arlt zeigte zurecht auf den Punkt, 0:2 zur Pause …

Natürlich bringt Häme niemanden weiter, dass die Anhängerschaft der Alemannia mit dem Spielverlauf nicht zufrieden war, ist aber sicher auch verständlich. Vor allem mit dem Hintergrund, dass das eigene Team seit Wochen und Monaten der eigenen Form und den eigenen Ansprüchen hinterherläuft und selten das Gefühl vermittelte, dass alles in die Waagschale geworfen wurde, um den berühmten Turnaround zu schaffen. Entsprechend fiel das Zwischenfazit der ersten Halbzeit aus – verbunden mit einem Vereinswechsel:

Fazit 1. Halbzeit: Der SV Horbach 1919 e.V. sucht noch erfahrene Regionalspieler von #Alemannia #Aachen zum Neuaufbau der 1. Seniorenmannschaft in der Kreisliga D. Wir bieten Geselligkeit und einen Aschenplatz. Einsatz ist nur an der Theke gefragt. — KAISERSTADT_AC (@Joerg_AC) April 3, 2021

Auf der Insel kürzte man die Analyse ab und kam zu folgendem Ergebnis:

Well that was a dreadful half of football!!!! — Alemannia Aachen UK (@AlemanniaUK) April 3, 2021

Und wer an dieser Stelle dachte, dass der Leidensweg für diesen Samstag bereits vollzogen wurde, zieht wohl noch nicht lang genug mit der Alemannia durch die Lande. Denn kurzzeitig sah es so aus als wären die ersten 45 Minuten nur dazu dagewesen, um das Wunder der Auferstehung noch größer und beeindruckender wirken zu lassen: Der eingewechselte Marwin Studtrucker und Aachens einzige Konstante in der Offensive, Hamdi Dahmani, egalisierten den Rückstand zwischen der 69. und 74. Minute. Es keimte wieder Hoffnung auf. Hatten sich die Hausherren tatsächlich gefangen? War der Leidensweg durchschritten? Konnte das Spiel gar noch gedreht werden und die Partie zum vermeintlichen „Das war das Spiel, in dem wir gemerkt, dass wird es als Mannschaft können und haben dort unsere Siegesserie gestartet“-Moment werden?

Machen wir es kurz: NEIN! Der Livestream hatte gerade erst die Wiederholung zum 2:2 gezeigt, die Fans wollten gerade mit dem Glauben an das Wunder starten, da markierte Straelens Catagay Kader seinen dritten Treffer an diesem Tag. Wieder mit freundlichster Unterstützung der Aachener Defensive, dieses Mal in Form von Baum, der den Fiedler machte. Es war fast eine 1:1-Kopie des 0:1. Nur, dass es nun 2:3 stand. Und dabei blieb es auch.

Es war der letzte Nagel, der fehlte, um die Aachener endgültig ans Kreuz zu nageln … Die achte sieglose Partie in Folge, der letzte Sieg auf dem Tivoli wurde am 12. Dezember gegen den Bonner SC gefeiert (3:1). Die Älteren mögen sich erinnern, denn das ist schon viele Monde her …

Ist das jetzt alles Pech? Unglück? Hat sich das Schicksal die Alemannia als neuen Spielball ausgesucht? Macht der Fußballgott gerade Urlaub weit weg vom Tivoli? Wohl eher nicht. Sicherlich war auch mal Pech dabei, wenn das allerdings in so einer Regelmäßigkeit als Grund hervorgetan wird, dann ist es wohl doch eher Unvermögen.

Mit Pech kann man es nicht mehr begründen. Nach 0:2 und 2:2 kassiert man noch ein Eiertor zum 2:3. Passt hervorragend zur Situation. Danke für nichts.#Alemannia #Aachen #Tivoli #Matchday #Spieltag #TraditionSeit1900 #Regionalliga #AACSVS pic.twitter.com/F2GbVurT4P — DieKartoffelkaefer (@Schwarzgelb71) April 3, 2021

Die Mannschaft (also nicht DIE MANNSCHAFT, auch wenn die gegen Nordmazedonien … anderes Thema) steht sich aktuell einfach selbst im Weg. Was die genauen Gründe dafür sind, wissen die Spieler vielleicht selbst gar nicht im Detail. Sicher scheint nur: Es müssen viele sein. Mit dem alten Trainer kamen nicht alle klar, unter dem neuen Trainergespann läuft es auch nicht. Die neuen Spieler, die erst zum Jahresbeginn an den Tivoli gekommen sind, trafen auf eine Mannschaft, die sicher nicht intakt war und auch nicht ist. Da ist es schwer reinzukommen, Akzente zu setzen oder gar andere mitzureißen. Und so sah man nach dem Schlusspfiff wieder jede Menge hänge Köpfe:

Vorbei war der Tag allerdings noch nicht. Denn so wenig Leben teils in der Mannschaft zu stecken scheint, zumindest in den 90 Minuten, die die Fans sehen können, so viel Leben steckt weiterhin in der Aachener Anhängerschaft.

Aufgrund der Situation um das Coronavirus gibt es seit rund einem Jahr kaum Kontakt zwischen den Fans und dem Team. Beim Training kann man nicht zuschauen und die Spiele kann man nur zuhause auf dem Monitor verfolgen. Doch nach dem Spiel am Samstag kam es zum Aufeinandertreffen. Teile der Aachener Fanszene hatten sich am Stadion versammelt und forderten mit den Spielern zu sprechen. Alles unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Und Teile der Mannschaft und der Verantwortliche folgten der Forderung:

Wer jetzt denkt, dass die Spieler scharf angegangen oder schlimmeres wurden, der liegt falsch. Im Gegenteil. So groß der Frust und der Ärger bei den anwesenden Fans vor Ort auch war, so leidenschaftlich versuchten sie der Mannschaft klarzumachen, was die Alemannia für sie bedeutet. Es wurde deutlich gemacht, dass man Spiele verlieren kann – wenn der Einsatz stimmt. Es wurde klar gemacht, dass die Alemannia nicht nur ein Verein und Arbeitgeber ist – für viele ist die Alemannia Freundschaft, Familie und fast alles im Leben. Es wurde aufgezeigt, was es heißt, das Wappen der Alemannia zu tragen – Kampf, Wille, Leidenschaft und bedingungsloser Einsatz. Den Spielern, auch wenn viele den Klub im Sommer verlassen werden, wurde mit auf den Weg gegeben, dass die Fans hinter ihnen allen stehen – wenn sie für die Alemannia einstehen.

Sollte ein Spieler nach den emotionalen Appellen aus der Fanszene immer noch nicht verstanden haben, was „Alemannia Aachen“ bedeutet, dann wird das in diesem Leben wohl auch nichts mehr. Wenn die Heimspielniederlage gegen Straelen auch nur etwas Positives hatte, dann die Gewissheit, dass sich die Alemannia wohl immer auf ihre Fans verlassen kann – so sehr auch diese sich nicht immer in allem einig sind. Im besten Fall wurde die Auferstehung nur auf Mittwoch verschoben und die Aussprache mit den Fans war das letzte entscheidende Puzzlestück auf dem Weg dorthin. Gegen Homberg (19.30 Uhr) muss die längst überfällige Reaktion auf dem Platz her!

Zum Abschluss wünscht die Netzschau an dieser Stelle, trotz all den aktuellen schwarz-gelben Schwierigkeiten, ein schönes Osterfest!

Die Netzschau wünscht allen ein paar entspannte Stunden und vor allem Gesundheit.

Um nach all dem Ärger noch ein bisschen positive Alemannia-Stimmung zu erzeugen, auch wenn sie mit viel Wehmut verbunden ist: Zu Ostern gab es auch schon ganz andere schwarz-gelbe Zeiten, die der Auferstehung Jesu in nichts nachstehen. Wer erinnert sich nicht an Ostersonntag im Jahr 2006? Die Aachener waren erst am Ostermontag dran und dennoch stiegen sie an diesem Tag in die Bundesliga auf! GÄN-SE-HAUT!

View this post on Instagram A post shared by Alemannia Aachen (@alemanniaaachen)