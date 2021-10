Nach langem Kampf : Kilic sieht Niederlage in letzter Sekunde

Foto: Jérôme Gras 27 Bilder Alemannia mit der nächsten Last-Minute-Niederlage

Essen Seine neue Mannschaft verliert in der 94. Minute beim Tabellenführer in Essen. Dem Team geht am Ende die Puste aus, nachdem sie lange Zeit gut dagegenhielt.