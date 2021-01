Netzschau zur Nullnummer : Keine torgefährliche Straelung

Konnte am Samstag keine Tore seiner Mannschaft sehen, musste aber auch keinen Gegentreffer unter die Lupe nehmen: Alemannia-Trainer Stefan Vollmerhausen und sein Team spielten in Straelen 0:0. Foto: MHA Redaktion/Jérôme Gras

Straelen Das neue Jahr hat noch nicht mal richtig angefangen, da musste die Alemannia schon wieder ran. Zum Auftakt in 2021 stand für die Schwarz-Gelben die Nachholpartie gegen den SV Straelen an. Auf Kunstrasen, ohne Fans, ohne Video-Livestream und am Ende auch ohne Tore. Verfolgte die Partie wie alle anderen Aachener Anhänger oldschool im Radio: die Netzschau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Björn Hellmich Social Media Manager

Am Dienstag, 22. Dezember, kurz vor Heiligabend, bestritt die Alemannia ihr letztes Spiel 2020. Für die Mannschaft von Trainer Stefan Vollmerhausen ging es nach Rödinghausen. Das Spiel dort endete glanzlos 0:0 und so ging es mit einem Punkt im Gepäck zurück zum Tivoli.

Dort galt es schnell wieder zu Kräften zu kommen, denn bereits am 9. Januar 2021 stand mit der Nachholpartie des 12. Spieltages beim SV Straelen das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. Nicht viel Zeit also zur Regeneration. Aber genug, um noch einmal am Kader zu schrauben:

Am 5. Januar verabschiedete sich Robin Garnier nach zweieinhalb Jahren von der Krefelder Straße. Der Rotschopf war noch nicht ganz aus der Türe, da kam auch schon ein neues altes Gesicht durch eben jene zurück an den Tivoli: Mergim Fejzullahu! Mit der Rückkehr des torgefährlichen Technikers hatte wohl niemand gerechnet. Ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für Alemannias Offensive, die bei 15 Toren in bis dahin 17 Spielen durchaus noch Verstärkung gebrauchen kann.

MERGIM FEJZULLAHU KEHRT ZURÜCK ZUR ALEMANNIA Die Alemannia hat am Dienstag einen alten Bekannten unter Vertrag... Posted by Alemannia Aachen on Tuesday, January 5, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Tinte unter dem Vertrag war noch nicht ganz trocken, da mussten Aachens neuer Alter und seine Teamkollegen schon in den Bus springen und sich auf den Weg nach Straelen machen. Denn es war wieder „Matchday“!

-MATCHDAY- Die Alemannia muss in Straelen auf einem Nebenplatz des Stadions antreten, weil der dortige Kunstrasen... Posted by Black Eagles on Friday, January 8, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Auch 2021 hat das Coronavirus die Welt noch fest im Griff. Entsprechend waren keine Fans zugelassen. Und da der Naturrasen in Straelen durch die Stadt aufgrund der Witterungsbedingungen – andere sagen einfach Winter dazu – gesperrt war, fand die Partie auf dem benachbarten Kunstrasen statt. Der war nicht nur kleiner und wies gerade einmal die Mindestmaße für professionellen Fußball auf, dort waren auch keine Kameras installiert. Entsprechen konnte die Aachener Anhängerschaft keine Bewegtbilder vom Spielen sehen. Drei Punkte sollten es aber trotzdem werden!

Kein Bild, aber Ton, die Alemannia wird in Straelen drei Punkte hol'n! 💪 Hin können wir nicht, einen Livestream vom Kunstrasenplatz gibt es nicht, also muss das Radio her. Oldschool! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, January 9, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Kein echter Rasen, keine Fans, keine Kameras – und keine Tische. Denn der Kunstrasenplatz ist in der Regel nicht für Pflichtspiele gedacht. Entsprechend fehlte es an grundlegender Infrastruktur für die Menschen, die rund um das Spielgeschehen ihrer Arbeit nachgehen wollen und müssen. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch.

Gruß von der Pressetribüne aus Straelen 😃 Die Mitarbeiter sind immerhin super nett und holen extra Tische für uns aus dem Vereinsheim 😊 Posted by Joe's Bilderkiste on Saturday, January 9, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das galt auch für Radiomoderator Tim Gorgels. Er war zwar vor Ort, aber alles sehen konnte er von seinem Platz anfangs nicht. Also stellte er sich kurzerhand nach einer Viertelstunde auf seinen Stuhl, um eine bessere Sicht zu haben.

Zu sehen bekam er zunächst die folgende Elf der Schwarz-Gelben, die an diesem Samstag ganz in weiß antrat:

Die Startelf gegen den SV Straelen! 💪🖤💛 Zum Liveticker: 👉 https://www.alemannia-aachen.de/ticker/101554/ Posted by Alemannia Aachen on Saturday, January 9, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Rückkehrer Fejzullahu war direkt Teil des Kaders, musste zunächst aber auf der Bank Platz nehmen. Auf Seiten der in gelb spielenden Straelener gab es ein Wiedersehen mit Ex-Alemannia Jannik Stevens.

Die erste Halbzeit ist dann schnell zusammengefasst: Torchancen gab es eigentlich keine auf irgendeiner Seite und so stand es nach 45 Minuten 0:0. Bis dahin waren fehlende Bewegtbilder für die Fans also kein Problem.

Halbzeit an der Römerstraße. Sagen wir es kurz - vom Sitz gerissen hat das Spiel in der ersten Halbzeit nicht. Nachdem... Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, January 9, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

In der zweiten Halbzeit gab es dann aus Aachener Sicht immerhin einen freudigen Höhepunkt: Fejzullahu wurde in der 62. Minute für Kai Bösing eigewechselt und gab damit sein Comeback für Alemannia Aachen. Große Akzente konnte er aber – verständlicherweise – noch nicht setzen. Auch seine Mannschaftskameraden strahlten keine wirkliche Torgefahr aus, auch wenn sie optisch etwas mehr vom Spiel hatte. Und so blieb es auch nach 90 Minuten beim 0:0.

Das neue Jahr beginnt wie das alte aufgehört hat - mit einem torlosen Unentschieden. Nicht Fisch, nicht Fleisch das irgendwie keinen weiterbringt. Außer einen mageren Punkt. 🖤💛 Höhepunkt - Fellu wurde eingewechselt :)#Alemannia #Aachen #Regionalliga #RegionalligaWest #SVSAAC pic.twitter.com/yhssUxBNmx — DieKartoffelkaefer (@Schwarzgelb71) January 9, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das erste Endergebnis 2021 glich damit dem letzten von 2020. Wieder ging es mit einem Punkt aus der Fremde zurück in die Heimat. Doch die ausbleibende Torgefahr und die Punkteteilung sorgte nicht bei allen für Zufriedenheit: