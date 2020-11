Netzschau zur Nullnummer : Keine Alemannia-Tore in der „Kölner Woche“

Aachen Zum achten Heimspiel in Folge empfing die Alemannia am Samstag zum Abschluss der „Kölner Woche“ die zweite Mannschaft des FC. Die Aachener erspielten sich viele Chancen, eigene Treffer gab es aber wie schon am Mittwoch keine. Fühlte sich an die vergangene Saison erinnert: die Netzschau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Björn Hellmich Social Media Manager

Am Mittwochabend musste die Alemannia nach acht Spielen in Folge ohne Niederlage erstmals wieder ohne Punkte vom Platz. Im Heimspiel gegen Fortuna Köln stand es nach 90 Minuten unglücklich 0:1.

Bereits am Samstagnachmittag ging es aber in der „Kölner Woche“ schon weiter, für langes Nachdenken blieb für die Mannschaft von Stefan Vollmerhausen also keine Zeit. Als Gast auf dem Tivoli hatte sich die Zweite vom FC aus der anderen Domstadt angemeldet. Kurz und knapp nennt man das in Aachen: Matchday!

MATCHDAY! Alemannia Aachen face Köln II at the Tivoli today. Kick off is 1pm UK time. Alemannia Ole! 🟨⬛ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, November 21, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Für Alemannia Aachen war es am 16. Spieltag der Regionalliga West das zehnte Spiel. Und das neunte zuhause. Davon das achte in Folge. Rekorde, die wohl nur in Zeiten des Coronavirus möglich sind…

Alemannia Aachen play their 10th league match today. 9 of them have been at home! 🟨⬛ pic.twitter.com/pmuAUUTrOX — Robert Conway (@Rob_WCFC) November 21, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Aufgrund der Pandemie blieben die Ränge natürlich wieder leer, die Fans zuhause mussten die Partie wieder im Stream verfolgen, den die Alemannia in Eigenregie stemmt.

View this post on Instagram A post shared by Friedrich #Volt (@derfriedrich) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das ist nicht perfekt, kein Zuschauer darf rein, Tippabgaben vor dem Spiel müssen trotzdem sein!

Wie sind bereit für die kleinen Geißböcke 🖤💛 Wie sind eure Tipps ? Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, November 21, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Doch das Endergebnis ist nur ein Detail, aus schwarz-gelber Sicht sollte nach Abpfiff einfach ein Sieg zu Buche stehen.

Das zweite Derby innerhalb einer Woche steht an - dieses Mal mit einem Sieg. 💪 Posted by Black Eagles on Thursday, November 19, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Was die optische Überlegenheit betraf, waren die Hausherren nach den ersten 45 Minuten auf jeden Fall vorne. Die Truppe, die Sportdirektor Thomas Hengen zusammengestellt hat, hatte mehr vom Spiel, doch so richtig zwingend nach vorne waren die Aktionen nicht. Es fehlte die letzte Konsequenz, die finale Durchschlagskraft.

Halbzeit - Alemannia optisch klar besser aber die Chancen vor dem Tor bleiben ungenutzt weil zu unpräzise.

Konzentration Männers!! 🖤💛#AACKOE #Alemannia #Aachen #Tivoli #Regionalliga #RegionalligaWest #TraditionSeit1900 #Effzeh pic.twitter.com/MMixJZTYeq — DieKartoffelkaefer (@Schwarzgelb71) November 21, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht. Und so blieb es am Ende bei einem 0:0. Marius Olion hatte als Stimme des Spiels zwar viele Chancen zu kommentieren, ein Tor gab es aber nicht zu vermelden.

View this post on Instagram A post shared by Marius Olion (@der.maroli) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Alemannia belohnte ihren Aufwand nicht und musste mit einem Punkt zufrieden sein.

Die Alemannia belohnt die engagierte Leistung leider nicht mit einem Tor. Es bleibt beim 0:0 gegen den 1. FC Köln II. 🖤💛 Posted by Alemannia Aachen on Saturday, November 21, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der Ablauf der Partie mit mehr Ballbesitz, mehr Chancen, aber wenig Ertrag war ein Blick in die Vergangenheit, erinnerte er doch an viele Spiele der abgelaufenen Saison. Aber immerhin war der Punktgewinn nach der Niederlage am Mittwoch die richtige Reaktion.

Heute gab es einen Blick in die Vergangenheit: Mehr vom Spiel, hinten stabil, vorne fehlt trotz vieler Chancen die... Posted by Klenkes Brüder on Saturday, November 21, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und was können wir noch zum FC-Nachwuchs sagen? Achja: Määäähhhh.

Alemannia obenauf, dennoch gabs nur ein 0:0 im Spiel gegen die kleinen Ziegen. Posted by Joe's Bilderkiste on Saturday, November 21, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Für die Aachener geht es am kommenden Mittwoch bereits weiter. Beziehungsweise soll es am kommenden Mittwoch bereits weitergehen, denn das Spiel gegen Lotte soll bei den Sportfreunden stattfinden. Und Auswärtsspiele sind in dieser Saison für die Alemannia mit Ausnahme der Partie in Ahlen bisher immer ausgefallen. Sollte es aber tatsächlich zum Aufeinandertreffen mit Lotte kommen, dann darf das genauso enden, wie das Spiel in Ahlen, denn dort gab es dank eines Zaubertreffers von Vincent Boesen einen Sieg.