Alemannia Aachen : Hiobsbotschaft: Bei Lars Oeßwein reißt das Kreuzband

Aachen Der linke Verteidiger Lars Oeßwein wird in den nächsten Tagen operiert, die Saison ist für den 24-Jährigen damit beendet.

Das letzte Ligaspiel in diesem Jahr ist schon gespielt, aber es hallt noch nach mit einer Hiobsbotschaft am Tivoli. Lars Oeßwein hat sich beim Spiel gegen den 1. FC Düren das vordere Kreuzband gerissen. Alemannia Aachen s Linksverteidiger verletzte sich ohne Einwirkung des Gegners, als er vor dem Ausgleich versucht hatte, den Schuss zu blocken. „Wir sind gerade geschockt und traurig“, berichtete Trainer Helge Hohl am Dienstagmorgen, als die schlechte Nachricht eingetroffen war. Der schlimme Befund kommt durchaus überraschend, selbst Oeßwein war nur von einer Überdehnung des Knies ausgegangen. Die MRT-Untersuchung brachte dann traurige Gewissheit. „Lars ist sehr getroffen“, berichtet der Trainer, „er wird viel mentale Unterstützung von uns benötigen.“

In den nächsten Tagen wird der 24-Jährige bei einem Spezialisten in Karlsruhe operiert. Die Saison ist für den Verteidiger, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, bereits gelaufen. „Das tut mir sehr leid für ihn. Er hat sich bei uns festgespielt, Lars ist ein Top-Junge, der hier sehr gut reinpasst“, sagt sein Trainer. Oeßwein hatte viele Spiele in der letzten Saison mit muskulären Problemen verpasst, war in dieser Saison dann zur Stammkraft aufgestiegen.