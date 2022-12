You never talk alleng, Folge 20 : Helge Hohl zieht im Podcast Bilanz und steckt sich ehrgeizige Ziele

You never talk alleng, Folge 20

Audio Aachen Die Winterpause naht, Zeit für die Alemannia-Jahresbilanz. Und den Ausblick auf 2023. Trainer Helge Hohl bezieht im letzten Podcast des Jahres ausführlich Stellung.

Die Mannschaft trauerte erkennbar noch ihrem ehemaligen Trainer Fuat Kilic nach, den der Sportdirektor nun abgelöst hatte. Erkennbar wurde der „Neue“ an der Seitenlinie nicht mit offenen Armen empfangen. Die Partie beim Tabellenletzten in Straelen wurde schließlich mühsam gewonnen – auch weil ein paar Korrekturen von der Trainerbank aus funktionierten.

Keine zwei Monate ist das erste Pflichtspiel des Trainers Helge Hohl vorbei. Eine Erfolgsstory ist entstanden: keines der zehn Pflichtspiele wurde verloren. Alemannia hat aufgeschlossen zur Spitzengruppe in der Regionalliga, hat einen imponierenden Zuschauerschnitt.

Und der Trainer? Helge Hohl lehnt sich nicht zufrieden zurück. „Solange besser möglich ist, ist gut nicht genug“, sagt er in der neuen Podcast-Folge von „You never talk alleng“. Der 31-Jährige lässt die letzten zwei Monate noch einmal Revue passieren, berichtet, wie die Mannschaft zusammengewachsen ist.