Alemannia Aachen : Helge Hohl ist neuer Sportdirektor am Tivoli

Zu Gast im neuen Wohnzimmer: Helge Hohl ist der neue Sportdirektor am Tivoli. Foto: Jérôme Gras

Aachen Helge Hohl tritt bei Alemannia Aachen die Nachfolge von Martin Bader als Sportlicher Leiter an. Bereits am Dienstag wurde er der Mannschaft am Tivoli vorgestellt.