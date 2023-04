Alemannias Kaderplanung : Harter Spieler wird zum Härtefall

Meinung Aachen Viele Abgänge aus dem aktuellen Kader stehen fest. In dieser Saison sehr früh. Überraschungen wurden vorenthalten. Und für Lukas Wilton halten nicht die richtigen Statistiken her.

Es ist ein fairer Akt, die Spieler rechtzeitig zu informieren, dass Alemannia ab dem nächsten Sommer nicht mehr mit ihnen plant. Häufig werden die Profis bis zum letzten Spieltag hingehalten, obwohl intern der Abschied schon längst beschlossen, aber eben noch nicht verkündet ist. Ob sich solche Transparenz leistungsfördernd in den nächsten Wochen auswirkt, ist eine spannende Frage. Wer sich aber jetzt um eine Anschlussverwendung kümmern muss, kann schlecht in den Bummelstreik treten.

Alemannias Kaderplanung birgt fast keine Überraschung. Der Verein verzichtet in der nächsten Saison auf Spieler, die sich bislang kaum durchgesetzt haben. Wenn ein Stürmer noch keinen oder kaum einen Treffer erzielt hat, hat er kein Argumente. Insofern ergeben sich die Entscheidungen nahezu zwangsläufig, sie lassen sich in Statistiken ablesen. Es gibt bei den Planungen nur einen Härtefall. Lukas Wilton gehörte vor allem im goldigen Herbst zu den Leistungsträgern. Der 27-Jährige kommt regelmäßig humorlos wie ein Türsteher zur Arbeit. Wilton bringt kein Spiel zu Klingen, aber mit seiner Autorität und Physis hält er den Feingeistern um sich herum häufig den Rücken frei. Leider gibt es keine Statistiken über gewonnene Zweikämpfe, die dem Gegner besonders richtig weh tun. Hilfssheriff Wilton hätte einige Kerben auf seinem Colt.

Nebenbei hat er dafür gesorgt, dass der Einstand des neuen Trainers Helge Hohl noch glückte. Nur zur Erinnerung: Die Mannschaft lag beim Tabellenletzten in Straelen in Rückstand, bis Wilton innerhalb von zwei Minuten zwei baugleiche Platzverweise provozierte. Das war nebenbei eine schöne Pointe, dass der rustikale Abwehrspieler nur durch Nachtreten gebremst werden konnte. Erst in doppelter Überzahl bekam Alemannia die Partie damals noch gedreht und startete einen monatelangen Zwischensprint. Dankbarkeit für solche Taten kann kein Profi erwarten, aber es gibt auch sportliche Aspekte, die für ihn sprechen.

Wilton ist kein filigraner Fußballer, wie ein Möbelpacker den Kühlschrank räumte er seine Gegner weg. So ein Spieler, der zudem noch mit die besten Laufwerte im Team hat, hilft einer Mannschaft aber mindestens situativ weiter. Und es gibt noch ein Argument für eine Weiterbeschäftigung in Aachen. Der Abwehrspieler hat zwei Saisontore erzielt, exakt so viele wie zum Beispiel Mittelstürmer Dimitry Imbongo bei fast gleicher Anzahl an Spielen.