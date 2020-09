Trainingswoche nach Corona-Fall : „Gute Beine“ für die Englischen Wochen

Plagen sich zurzeit mit Blessuren herum: Vincent Boesen (l.) und Kai Bösing. Foto: Jérôme Gras

Aachen Nach der Corona-Auszeit stehen für Alemannia Aachen im Oktober acht Spiele in der Fußball-Regionalliga an. Für Trainer Stefan Vollmerhausen ist es in diesen Tagen eine Gratwanderung zwischen Belastung und Überbelastung.

Der Trainingsbetrieb wurde nach der unfreiwilligen Coronavirus-Auszeit hochgefahren, seit Freitag kann Stefan Vollmerhausen wieder mit einer größeren Gruppe am Tivoli arbeiten. Für Alemannia Aachens Trainer ist es die nächste komplizierte Vorbereitung, die mit der Regionalliga-Begegnung gegen Borussia Mönchengladbach II am Samstag (14 Uhr) endet.

„Unser Ziel in den Einheiten ist es, so viel wie möglich nicht falsch zu machen“, sagt der 47-Jährige. „Es liegen einige Englische Wochen vor uns, da müssen wir gute Beine haben.“ Da sich der halbe Kader in Quarantäne befunden hat und einige Spieler Rückstände aufarbeiten müssen, ist es zurzeit eine Gratwanderung zwischen Belastung und Überbelastung, und Vollmerhausen muss die richtige Balance finden. „Wir müssen in den nächsten Wochen einen guten Mix hinbekommen, die Belastung zu verteilen“, weiß der Übungsleiter. Der Oktober wird besonders arbeitsintensiv, da acht Spiele im kommenden Monat angesetzt sind.

Boesen, Baum und Bösing angeschlagen

Ob Vincent Boesen (Rückenprobleme) und Frederic Baum (Knieprobleme) am Samstag gegen den Gladbacher Nachwuchs im Kader stehen, ist noch unklar, da beide momentan kürzer treten müssen. Der wiedergenesene Kai Bösing befindet sich zwar im Aufbautraining, der Mittelfeldspieler ist aber noch angeschlagen.

Es gibt in diesen Tagen auch gute Nachrichten vom Tivoli: Die Stadt Aachen hat grünes Licht für das Hygienekonzept der Alemannia Aachen gegeben, bis zu 6200 Zuschauer könnten – Stand jetzt – das Spiel gegen die Borussia verfolgen. Eine Genehmigung durch das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales steht allerdings noch aus. „In unserer derzeitigen Situation wäre es hilfreich, wenn wir Unterstützung von den Rängen hätten“, sagt Vollmerhausen, der hofft, dass die 300-Besucher-Marke Geschichte ist.