Alemannia Aachen : Glanzlos gewonnene Generalprobe

Im Stile eines Torjägers: Marc Brasnic erzielt den ersten seiner beiden Treffer. Foto: Jerome Gras

Bonn Beim Bonner SC gewinnt Alemannia Aachen dank der Treffer von Marc Brasnic mit 2:1. Verletzungssorgen werden größer.

Alemannias Hauptprobe in Verl verlief nicht so reibungslos, und auch die Generalprobe verlief ruckelig. Alemannias letzter Test fand am Freitagabend, 19.30 Uhr, beim Bonner SC statt, exakt eine Woche vor dem Saisonauftakt gegen den Wuppertaler SV. Die Aachener siegten 2:1, aber richtig überzeugend war die Leistungsschau keineswegs. Zudem wurde die Freude über den Erfolg gegen den Fünftligisten getrübt durch weitere drohende Ausfälle. „Das war in Ordnung“, urteilte Helge Hohl nach dem Abpfiff.

Aachens Trainer testete beim letzten Spiel, das auch Wuppertals Cheftrainer Hüzeyfe Dogan beobachtete, erstmals eine Dreierkette.

Sein Team kam wie ein Überfallkommando auf den Platz, sie liefen ihre Gegner fast auf Strafraumhöhe an. Die Bonner kamen schnell unter Stress. In den ersten fünf Minuten mussten sie bereits drei Aachener Eckbälle überstehen. Das gelang noch ganz passabel, der erste Treffer fiel dennoch sehr schnell. Vincent Schaub spielte den Sturmkollegen Marc Brasnic an, der Mittelstürmer hat den Colt sehr locker sitzen, sein Linksschuss schlug im langen Eck ein zum 0:1 (6.).

Aachens nächste Gelegenheit wurde mit der Hand vorbereitet. Der Einwurf von Nils Winter landete bei Aaron Herzog, aber der Mittelfeldregisseur bekam das Spielgerät nicht unter Kontrolle (10.). Eine Viertelstunde lang war der Ball fast durchgehend im Aachener Privatbesitz. „Die ersten Minuten waren schon sehr überzeugend“, bilanzierte Hohl später. „Wir bringen erst durch eigene Fehler den Gegner ins Spiel.“

Die erste Gelegenheit für die Gastgeber bereitete dann ein Aachener vor. Torwart Marcel Johnen legte unmotiviert für Chiemzie Junior auf, der verdutzte Bonner schob den Ball aber sanft zurück in Johnens Arme (17.). Der Stammkeeper hatte Glück, denn er wehrte ungeahndet den Ball vor seinem Strafraum ab. Im Torwart-Ressort sind die Aachener ein paar Tage vor Saisonstart trotz monatelangen Castings immer noch dünne besetzt.

Standards waren eine chronische Schwäche der Aachener in den letzten Jahren, jetzt könnten sie sich zu einer Stärke entwickeln. Herzog lenkte einen Freistoß aus 25 Metern an die Latte, der Nachschuss von Freddy Baum prallte an einer Bonner Brust ab (19.).

Die Partie beruhigte sich nach turbulenter Anfangsphase, aber die erste Halbzeit ging aus Aachener Sicht leider nicht ohne Blessuren zu Ende. Aaron Herzog musste nach einem Tritt mit Wadenschmerzen aufgeben. Während der ganzen Vorbereitung waren die Aachener von den sonst so obligatorischen Muskelverletzungen verschont geblieben, jetzt droht die dritte einschlägige Diagnose innerhalb einer Woche. Und auch Kapitän Bastian Müller blieb mit Oberschenkelproblemen in der Kabine – als Vorsichtsmaßnahme. Ein paar Minuten nach dem Seitenwechsel wurden die Sorgen noch größer, denn auch Sasa Strujic musste ausgewechselt werden, der zuvor auf den Ball getreten war. Der linke Verteidiger gab aber am Abend noch Entwarnung.

Die Aachener mussten sich neu sortieren, und sie machten das auf ausgewählte Art. Nils Winter zog auf der rechten Seite davon, seine butterweiche Flanke köpfte Marc Brasnic mühelos zum 0:2 ein (59.). Der Neuzugang aus Düren beendet die Vorbereitung als bester Torschütze.

Sein Pendant beim Gegner heißt Burak Yesilay, und der Mittelstürmer überraschte Aachens Keeper Johnen mit einem Fernschuss aus etwa 35 Metern. Der Mittelrheinligist, der erst seit zwei Wochen im Training ist, verkürzte auf 1:2. Gespielt war da erst eine Stunde, aber die Partie trudelte nach vielen Wechseln eher aus. Aachens Spieler waren müde nach zwei Spielen in zwei Tagen. „Wir mussten gegen einen ambitionierten Oberligisten am Ende noch einmal viel Willen aufbringen“, fand Hohl.

Ein Klassenunterschied wie im ersten war im letzten Drittel nicht mehr auszumachen. Die Bonner hätten durch Nam-Ju Lee sogar noch ausgleichen können (83.). Es passierte nichts mehr, die Generalprobe ging glanzlos zu Ende. „Positiv ist, dass wir gewonnen haben, wir müssen Ruhe bewahren“, ging Abwehrchef Franco Uzelac in den Feierabend.

Knapp 600 Zuschauer waren in den in die Jahre gekommenen Sportpark gepilgert, am nächsten Freitag werden es eher 20.000 sein, bislang wurden bereits über 15.100 Tickets verkauft.