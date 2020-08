Kostenpflichtiger Inhalt: FVM-Pokalfinale : Keine Fan-Unterstützung bei der Mission Titelverteidigung

Die Fans der Alemannia sorgten in den vergangenen beiden Jahren für einen schwarz-gelben Finaltag in Bonn. Bilder wie diese wird es 2020 nicht geben (Archivfoto). Foto: ZVA/Jerome Gras

Aachen Der Verband selbst kündigte das Pokalfinale 2020 als „Geisterspiel“ ohne Fans an. Der 1. FC Düren fordert Titelverteidiger Alemannia Aachen am Samstag heraus, aber für die Anhänger der beiden Teams gilt in Corona-Zeiten: „Wir müssen draußen bleiben.“