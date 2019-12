Kostenpflichtiger Inhalt: Kilic denkt an Neuzugänge : Fußballpause und Grübelphase auf dem Tivoli

Langzeittrainer mit auslaufendem Vertrag: Fuat Kilic und Alemannia Aachen wollen in den nächsten Wochen entscheiden, wie es weitergeht. Foto: Jérôme Gras

Aachen Also Fußballpause jetzt. Alemannias Kabine ist für dieses Jahr abgeschlossen, die Spieler haben kleine Trainingspläne mit in den Urlaub bekommen. Am 6. Januar treffen sie sich wieder am Tivoli, wenn gegen 10 Uhr die Vorbereitungen für die Restsaison beginnen.