Neuer Job : Fuat Kilic wechselt in Zukunft die Seiten

Köln Neue Aufgabe für Alemannias Ex-Coach: Fuat Kilic wird in Zukunft TV-Experte. Mit seinem künftigen Partner ist er jedoch in der Vergangenheit auch schon aneinander geraten.

„Sporttotal“ zeigt seit Saisonbeginn sämtliche Spiele der Regionalliga West als Online-Livestream in einem Pay-per-View-Modell. Wie der Anbieter am Donnerstag bekannt gab, werden dort in Zukunft als Experten zwei wohlbekannte Gesichter der Liga zu sehen sein: Alemannias Ex-Coach Fuat Kilic sowie Björn Mehnert, der in der Regionalliga West den SC Wiedenbrück, Rot-Weiss Ahlen und zuletzt bis zum September den Wuppertaler SV coachte.