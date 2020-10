Kostenpflichtiger Inhalt: Ohne Tore : Flutlicht-Premiere 2020

"Jedes Spiel in der Regionalliga ist sehr eng, das wird so weitergehen", so Stefan Vollmerhausen nach dem Spiel gegen SV Lippstadt. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen An Pflichtflutlichtspielen hat es in diesem verseuchten Jahr am Tivoli bislang gemangelt. Dem ersten Pflichtflutlichtspiel 2020 mangelte es dann am Dienstagabend an Toren. Die Partie zwischen Alemannia Aachen und SV Lippstadt hat einiges zu bieten, nur eben keine Treffer.