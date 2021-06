Alemannia-Kader nimmt Formen an : Florian Rüter verlässt den Tivoli

Aachen Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen und Florian Rüter gehen in Zukunft getrennte Wege. Der Ende Juni auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers wird nicht verlängert.

Rüter war zunächst 2015 vom SV Rödinghausen nach Aachen gewechselt, bevor er sich 2017 in Richtung KFC Uerdingen verabschiedete. Im Januar 2019 kehrte er schließlich zur Alemannia zurück. Der 30-Jährige stand in insgesamt viereinhalb Jahren in 116 Spielen für die Alemannia auf dem Platz. In dieser Zeit erzielte er 18 Tore und bereitete zwölf Treffer vor.