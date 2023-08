Umfrage : Diesen Trainer wünschen sich unsere Alemannia-Fans

Wer folgt auf Trainer Helge Hohl? Unsere Alemannia-Fans haben ihre ganz eigenen Ideen. Foto: MHA/Thorsten Pracht

Aachen Die Zeit von Helge Hohl als Alemannia-Trainer ist Geschichte. Derzeit führt Reiner Plaßhenrich die Mannschaft übergangsweise. Aber wer folgt danach? Wir haben unsere Alemannia-Fans träumen lassen.

Nach nur zehn Monaten hat sich der Alemannia-Vorstand von Trainer Helge Hohl getrennt. Zu schlecht war die Bilanz nach nur vier Spielen der jungen Saison. Seitdem kursieren viele Namen. Wer kann in dieser Situation mit der Truppe betraut werden? Wer hat das Zeug dazu, zu retten, was einmal ein Aufstieg werden sollte? Auch wir haben unsere Leser nach ihrer Meinung gefragt.

Und so sicher wie das Amen in der Kirche fiel natürlich auch hier ein Name: Fuat Kilic, der Alemannia Aachen mit kurzer Unterbrechung mehrere Jahre lang trainiert hat und einen festen Platz im Herzen vieler Schwarz-Gelben hat. So argumentiert Mark D. für die Kilic-Rückkehr: „Weil er die Aachener Mentalität bestens kennt und nie die finanziellen Möglichkeiten für so einen Kader zur Verfügung hatte. Er sollte aber noch zwei Neuzugänge selber verpflichten dürfen, um die Unwucht im Kader auszugleichen und in der Defensive zu stärken.“

Fuat Kilic genießt bei Fans noch immer großes Ansehen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Interimsweise trainiert der frühere Profi Reiner Plaßhenrich, der aktuell die Jugendabteilung am Tivoli koordiniert. Ob der 46-Jährige auch eine Dauerlösung sein könnte, ließ Sportdirektor Sascha Eller offen. Für unseren Leser Wolfgang B. wäre es auf jeden Fall nicht die schlechteste Variante: „Lasst es doch erst einmal bis zur Winterpause den Heini machen. Dann sehen wir weiter. Auf jeden Fall hätten wir dann einen Fußballprofessor gegen einen Pragmatiker getauscht. Ein guter Deal, wie ich finde.“ Patrick W. ergänzt: „Mir gefällt die Ansprache von Plaßhenrich. Wenn das am Freitag auch auf dem Tivoli zu sehen ist, sollte er den Job weiter machen!“

Konrad G. widerspricht, Plaßhenrich „sollte nicht als Trainer verheizt werden, er sollte wieder in den Nachwuchs gehen, er macht da sehr gute Arbeit.“

Mehrfach fällt in unserer Umfrage auch der Name Uwe Neuhaus, unter anderem von Moritz W.: „Neuhaus ist sehr Traditions-Verein und Meisterschafts erfahren. Er wurde mit Dortmund, Bielefeld, Dresden und Union Berlin Meister in der 1., 2. und 3. Liga. Außerdem ist er seit 2,5 Jahren „arbeitslos“, weshalb er evtl. ein Engagement in Aachen annehmen könnte.“

Uwe Neuhaus hat eine beeindruckende Vita vorzuweisen. Foto: dpa/Marius Becker

Allgemein fehlt es manchen Fans an einer gewissen Portion Härte. So fallen Sätze wie: „Eine ältere Respektsperson mit Erfahrung, der gesiezt werden will und faulen Spielern in den Hintern tritt“, oder „Gerne jemanden von der alten Schule...Disziplin und Kampf sind momentan das oberste Gebot“.

Aber nicht alle wünschen sich Militarisierung auf dem Fußballplatz – manchen geht es einfach um etwas mehr Leidenschaft: „Einer, der die Mannschaft gut führt, Emotionen vorlebt und die Jungs Woche für Woche zu Höchstleistungen motivieren kann.“

Für Gaby N. und Michael M. wäre Thorsten Nehrbauer zu diesem Zeitpunkt die beste Wahl. Der 45-Jährige hat bis Juni den 1. FC Kaan-Marienborn gecoacht.

Ideen für einen Hohl-Nachfolger gibt es also genug. Zunächst bleibt jedoch abzuwarten, wie die Alemannia das erste Spiel unter Plaßhenrich absolviert.

(red )