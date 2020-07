Kostenpflichtiger Inhalt: Erste externe Verpflichtung : Erneuter Umbruch in Alemannias Tor

Ein neuer Torhüter ist im Anflug in Richtung Tivoli. Foto: ZVA/Björn Hellmich

Aachen Die Torwart-Position ist bei der Alemannia in den vergangenen Jahren zum Karussell geworden. Nun will sich der nächste junge Keeper am Tivoli behaupten. Für Trainer Stefan Vollmerhausen ist er ein alter Bekannter.