Netzschau zur Niederlage in Bonn : Endlich vorbei!

Hängende und fragende Köpfe zum Abschluss einer Saison des Grauens: Die Alemannia verlor auch das letzte Saisonspiel 2020/2021. Mit 0:1 hatten die Schwarz-Gelben das Nachsehen in Bonn. Bezeichnend: Das Tor des Tages erzielte mit Marcel Kaiser ein Ex-Aachener. Foto: Jérôme Gras

Bonn Zum Abschluss der Saison musste die Alemannia noch einmal in Bonn ran, nur wenige Tage nach der FVM-Pokalfinalniederlage an gleicher Stelle wartete im Sportpark Nord der heimische SC. Aachen reiste mit dem letzten Aufgebot an, verlor 0:1, die Spielzeit 2020/2021 ist vorbei. Endlich! Findet die Netzschau.

Starten wir für unser aller Seelenheil mit dem Bild der Saison für alle Alemannia-Fans: dem Abpfiff der Saison 2020/2021.

Ein Bild auf das viele gewartet haben: Der Abpfiff der Saison 20/21! In Bonn fing mit dem verlorenen Pokalfinale gegen... Posted by Joe Mediawork on Tour on Tuesday, June 1, 2021

Zum Abschluss der Spielzeit musste Alemannia Aachen noch einmal in Bonn ran. Bonn? Da war doch was. Ach ja: Quasi zum Auftakt der abgelaufenen Spielzeit verloren die Schwarz-Gelben dort das FVM-Pokalfinale gegen den klassentieferen 1. FC Düren (0:1), vergangene Woche gab es eine weitere Niederlage in der Neuauflage des FVM-Pokalfinals von 2018. Gegen den Drittligisten Viktoria Köln hatte man mit 0:2 das Nachsehen. Was alles in den Monaten dazwischen rund um den Tivoli passiert ist, darüber wurden schon genug Worte verloren … Das sparen wir uns an der Stelle.

Zum letzten Mal vor der Sommerpause hieß es Matchday:

Guten Morgen🖤💛 Es ist MATCHDAY! Zum Saison Abschluss, läuft diese Mannschaft heute, noch mal beim Bonner SC auf. Zum... Posted by Öcher Legion on Monday, May 31, 2021

Nur noch einmal 90 Minuten quälen:

Ab 18 Ihr heißt es: Nur noch 90 Minuten! Und dann ist diese elende Saison endlich rum! Posted by Klenkes Brüder on Tuesday, June 1, 2021

Aachen war mit dem letzten Aufgebot nach Bonn gereist, das Interimstrainer-Duo Kristoffer Andersen und Dietmar Bozek konnten gerade so noch elf Spieler aufstellen, auf der Bank nahmen gerade einmal drei Spieler Platz (Valentin Manzenreiter, Peter Hackenberg und Sven Schiffer).

Bitter: Frederic Baum musste bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. An dieser Stelle: Gute und schnelle Genesung!

Für das Ergebnis spielte all das aber keine Rolle. Denn das Spiel endete wie erwartet mit einer Niederlage:

Ende #Fußball Herren #RegionalligaWest

Ende #Fußball Herren #RegionalligaWest

1:0 #BonnerSC vs AlemanniaAachen — Matthias Wilke /Rangerbure (@lebensgeister13) June 2, 2021

Oder auf Englisch mit Wertung:

Full time.



Bonn 1-0 Alemannia Aachen



Full time.

Bonn 1-0 Alemannia Aachen

Aachen end a disappointing season in defeat. :( — Alemannia Aachen UK (@AlemanniaUK) June 1, 2021

Das Resultat machte die Saison für die Alemannia am Ende auch nicht mehr besser oder schlechter, es wurde in der schwarz-gelben Gemeinde einfach nur noch wahrgenommen. Der bereits erwähnte Abpfiff wurde einfach nur als Erlösung angesehen:

Wat sollman sagen? Et is endlich vorbei! HOFFENTLICH!!!! geht es in der kommenden Saison mit Fans IM STADION und... Posted by Aachen Fanatics on Tuesday, June 1, 2021

Oder anders ausgedrückt:

ES IST VOLLBRACHT ☝️ Wie erwartet hat die Alemannia dem Bonner SC vor dem Abstieg bewahrt und das letzte Spiel mit... Posted by Die Kartoffelkäfer on Tuesday, June 1, 2021

Auf Seiten der Alemannia konnte in dieser Saison nur einer überzeugen: der Liveticker.

ENDLICH - die Saison ist vorbei!!! Zum Schluss noch ein Joke vom Liveticker: Posted by Black Eagles on Tuesday, June 1, 2021

Zumindest der Bonner SC konnte am Dienstagabend jubeln, denn für die ehemaligen Hauptstädter waren die drei Punkte ganz wichtig im Kampf gegen den Abstieg.

Jaaaaa! Schlusspfiff! Der BSC gewinnt mit 1:0 gegen Alemannia Aachen!🦁🔵🔴😍 pic.twitter.com/4LI1CRkcSV — Bonner SC 01/04 e.V. (@bonner_sc) June 1, 2021

Und die Alemannia? Die wird ihr Gesicht im Sommer deutlich verändern. Es dürfte wohl seit vielen Jahren das erste Mal sein, dass sich alle, die es mit den Kaiserstädtern halten, auf den Umbruch freuen.

Der Highway to Helmes wurde auch bereits eingeschlagen. So wurde zum Beispiel Tjorben Uphoff, Kapitän vom Wuppertaler SV und regelmäßiger Torschütze gegen die Alemannia, verpflichtet.

Alemannia verpflichtet Tjorben Uphoff Die Alemannia hat sich zur neuen Spielzeit die Dienste von Tjorben Uphoff... Posted by Alemannia Aachen on Tuesday, June 1, 2021

Es bleibt spannend, wen die neuen Verantwortlichen Martin Bader und Patrick Helmes in den kommenden Wochen an den Tivoli locken werden und wie der Kader 2021/2022 aussehen wird. Wird bis dahin einfach nur versuchen, die abgeschlossene Horrorsaison zu vergessen: die Netzschau.