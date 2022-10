Kommentar zur Entlassung von Fuat Kilic : Ein überraschender Zeitpunkt

Meinung Aachen Die turbulenten Tage am Tivoli gehen weiter. Fuat Kilic ist nicht mehr Trainer von Alemannia Aachen. Eine Entscheidung, die zum aktuellen Zeitpunkt verwundert.

Fuat Kilic ist nicht länger Trainer von Alemannia Aachen , seine zweite Amtszeit endet nach nun insgesamt 1990 Tivoli-Tagen. Der Zeitpunkt der Trennung ist durchaus überraschend, da der Verein momentan nicht in akuter Abstiegsgefahr schwebt und in den zurückliegenden Tagen ohnehin schon für ausreichend Schlagzeilen gesorgt hatte. Im Vorjahr stellte sich die Situation noch anders dar, als Kilic Patrick Helmes beerbte.

Dass die Aachener am Saisonende den Klassenerhalt feierten, war ein großer Verdienst von Alemannias Rekordtrainer. In dieser Spielzeit kann Kilic eine ausgeglichene Bilanz vorweisen, vier Siege stehen drei Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber; vorausgesetzt, man zählt das beim Stand von 0:1 abgebrochene Spiel gegen Borussia Mönchengladbach II mit. Das Vertrauen der handelnden Personen in die kickende Belegschaft scheint jedenfalls groß zu sein, denn nur so lässt sich erklären, warum die Punktausbeute nicht ausreichend ist, um am Trainer festzuhalten.