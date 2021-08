Netzschau zum Alemannia-Auftakt : Die Rückkehr der Fans

Endlich wieder vereint: Die Alemannia und ihre Fans können die Spiele wieder zusammen im Stadion angehen. Foto: Jérôme Gras

Special Münster Am Samstag startete die Alemannia in Münster in die Saison 21/22. Runderneuert, hochmotiviert und mit ihren Fans im Rücken! Nach rund anderthalb Jahren durften die Aachener ihre Mannschaft wieder auf eine Auswärtstour begleiten! Was für ein Gefühl! Hatte den Block und echten Live-Fußball so sehr vermisst: die Netzschau.

Wichtiger Hinweis vorab, um das Intro in die erste Netzschau 2021/2022 in vollem Umfang genießen zu können: Ton aufdrehen und das folgende Video bei den ersten Zeilen laufen lassen!

Und damit willkommen zu „Regionalliga West 2021/2022 – Episode I – Die Rückkehr der Fans“:

Es war einmal vor langer Zeit (Samstag) in einer weit, weit entfernten Galaxis (Münster) … Es war eine dunkle Zeit für Fußballfans: Das Coronavirus verhinderte lange Zeit die aktive Teilnahme der Menschen am Spielfeldrand und in den Blöcken der Stadien. Doch Hygienemaßnahmen, Disziplin und das Impfen stellten sich dem Virus entgegen. Mit Erfolg! Obwohl das Virus noch da ist, konnten die Fans den Start der neuen Saison 21/22 in den Stadien verfolgen – und das sogar auswärts! So machten sich rund 400 schwarz-gelbe Anhänger auf ins Münsterland, um ihre Alemannen gegen die Preußen lautstark zu unterstützen. Das hier ist ihre Geschichte …

Wenn sich Alemannia-Anhänger an das letzte Auswärtsspiel erinnern wollen, müssen sie lange zurückdenken: Im März 2020 spielte Aachen in Oberhausen (1:1), Fuat Kilic war noch für die Schwarz-Gelben als Trainer tätig … was für Zeiten. Danach wurde die damalige Saison unter-, später komplett abgebrochen. In der vergangenen Spielzeit, die aus sportlicher Sicht zum Vergessen war, gab es nicht mal eine Handvoll Heimspiele, bei denen die Fans auf dem Tivoli dabei ein konnten, an Auswärtsfahrten war gar nicht zu denken. Doch zum Start in die neue Spielzeit ist diese Zeit vorbei!

Gleich zum Auftakt musste die Alemannia zum Aufstiegsfavoriten Preußen Münster. Und zum Traditionsduell dieser beiden Vereine konnten 400 Aachen-Fans mitfahren! Die Karten kamen bereits am Donnerstag am Tivoli an und waren heißbegehrt:

KARTEN MÜNSTER EINGETROFFEN Die Karten sind pünktlich angekommen und gehen heute ab 10:00 Uhr in den Verkauf. Die... Posted by Alemannia Aachen Fanbetreuung on Thursday, August 12, 2021

Kein Wunder: Block macht Bock! Hinzukommt die lange Zeit ohne echten Live-Fußball vor Ort, ein neu zusammengestellter Alemannia-Kader, ein neuer Trainer namens Patrick Helmes, der wieder ein wenig Euphorie entfachte … Vergessen ist, was war, die Alemannia, die Fans, der Fußball sind wieder da! Ladies and Gentlemen, es war wieder Matchday! Und zwar so richtig!

-MATCHDAY- Endlich! Die Uhren sind auf "Null" gestellt. Die Alemannia hat sich runderneuert und fühlt sich wieder... Posted by Black Eagles on Friday, August 13, 2021

Die Vorbereitung lief für die Kaiserstädter fast durchweg rund: Sieben von acht Testspielen wurden gewonnen, vor allem die Offensive, die so lange das Sorgenkind war, machte von sich reden. Da musste einem vor dem Auftakt nicht bange sein.

MATCHDAY!!!!!!



After winning 7/8 pre season matches, Finally the real thing is back.



Alemannia kick off the new Regionalliga West season today away to Preussen Münster. We hope that those of you who are going have a fantastic day.



Kick off is 1pm UK time.



MATCHDAY!!!!!!



After winning 7/8 pre season matches, Finally the real thing is back.



Alemannia kick off the new Regionalliga West season today away to Preussen Münster. We hope that those of you who are going have a fantastic day.



Kick off is 1pm UK time.



Alemannia Ole! 🟨⬛ pic.twitter.com/CNRD0ucodC — Alemannia Aachen UK (@AlemanniaUK) August 14, 2021

Und gleich zum Start in die Saison gab es einen Sonderauftrag für die Aachener. Ganz oben auf der Prioritätenliste: ein gutes Spiel machen, die Fans begeistern, von sich überzeugen und sich für das Trikot der Alemannia zerreißen. Am besten natürlich auch noch etwas für das Punktekonto aus dem Preußenstadion mitnehmen. Und darüber hinaus Münster – oder sollen wir Münsta schreiben? – zeigen, wie man Alemannia schreibt!

Dann zeigen wir denen in Münster mal, wie man Alemannia richtig schreibt! Es geht wieder looooooos! 🥳 Posted by Klenkes Brüder on Saturday, August 14, 2021

Die Aachener Anhängerschaft bahnte sich mit Bus und Auto über die Autobahnen ihren Weg nach Münster.

Endlich wieder auswärts!! 🔥💯 Nach anderthalb Jahren dürfen wir unsere Liebe wieder auswärts begleiten! 🖤💛 Posted by Kaiserstädter - Wall on Saturday, August 14, 2021

Die Spieler hingegen legten einen kleinen Stotterstart hin: Der Mannschaftsbus blieb kurzzeitig mit technischen Problemen auf dem Weg liegen, die Anstoßzeit wurde von 14 Uhr auf kurz vor halb drei verschoben.

ℹ️ Der Mannschaftsbus hatte eine Panne. Das Spiel gegen Preußen Münster beginnt etwa 15-20 Minuten später! Posted by Alemannia Aachen on Saturday, August 14, 2021

Mehr Zeit also für die Fans im Stadion. Auch nicht verkehrt nach so langer Zeit!

Posted by Kölsche Alemannen on Saturday, August 14, 2021

Nicht lange warten mussten sie dann auf einen Traumstart der Helmes-Truppe! Es waren gerade einmal 13 Minuten gespielt, da hatte die Alemannia durch Neuzugang Tjorben Uphoff schon die Führung erzielt!

⚒️ Tjorben #Uphoff (2 Jahre Knappenschmiede) trifft für Alemannia Aachen gegen Preußen Münster. 🇩🇪#SCPAAC #S04 — Tore von Ex-Schalkern (@vonschalkewech) August 14, 2021

Ausnahmezustand im Gästeblock, Jubel, Trubel, Heiterkeit, endlich wieder Fußball mit Emotionen, mit anderen und nicht mehr nur vor einem Livestream zu Hause im Wohnzimmer. Fußball ist Fußball ist Fußball und einfach nur schön!

An der Stelle muss es auch ein großes Lob für nahezu alle Menschen im Gästeblock geben, das heißt Fans und Ordnungskräfte. Während des gesamten Spiels gab es eine Maskenpflicht für alle auf den Rängen. Und das wurde auch fast immer eingehalten. Gefühlt gab es fast zu viele Ordnerinnen und Ordner wie Gästefans, die mit Schildern und persönlich immer wieder darauf hinwiesen, dass die Masken zu tragen sind – sicher keine tolle Aufgabe – aber im Großen und Ganzen hat das doch ganz gut geklappt.

Weniger gut geklappt hat es dann aus Alemannia-Sicht, die Führung zu halten. Die Gastgeber waren einfach die stärkere Mannschaft. Und so mussten die Aachener kurz vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich schlucken.

Mist…da zappelt der Ball im Netz! Ausgleich. Mund abputzen und weiter Jungs! ⏱️ 39' | #SCPAAC 1:1 | Thorben Deters Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, August 14, 2021

Während die Alemannia, bei der sich auf der Bank der sehr kleine Kader bemerkbar machte (außer Dustin Zahnen und Sven Schiffer saßen dort verletzungsbedingt und aufgrund von Sperren nur U19-Akteure), in der ersten Halbzeit zumindest punktuell noch Nadelstiche im Angriff setzen konnte, verlagerte sich das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett in die Aachener Hälfte. Die Preußen rannten ein ums andere Mal an, das Team aus der Kaiserstadt musste mit Mann und Maus(e) verteidigen.

Wir sind zur Zeit damit beschäftigt zu verteidigen!



Wir sind zur Zeit damit beschäftigt zu verteidigen!



⏱️ 57' | #SCPAAC 1:1 | #Alemannia #Aachen #Tivoli #Matchday #Spieltag #TraditionSeit1900 #RegionalligaWest #Regionalliga #SCPAAC #Münster pic.twitter.com/UeoJl7UhBa — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) August 14, 2021

Münster vergab eine gute Gelegenheit zur Führung nach der anderen, Aachen war kurz davor mit einer couragierten und engagierten und Leistung einen Punkt beim Favoriten mitzunehmen. Doch mit der letzten Aktion des Spiels gelang der Mannschaft von Ex-Alemanne Sascha Hildmann der Siegtreffer. Auch wenn die Hand dabei im Spiel war, war das Tor aufgrund der zweiten Halbzeit schon verdient. Entsprechend sah die Freude bei den Grün-Schwarzen aus:

In der 92. Minute gewinnt Preußen Münster zum Auftakt gegen Alemannia Aachen. Ein cleverer Mensch nimmt die Szene mit dem Handy auf. Und liefert uns Bilder, die wir so lange so sehr vermisst haben. Was für Szenen!https://t.co/GzkL4FedQm — 11FREUNDE_de (@11Freunde_de) August 15, 2021

Und so endete Alemannias Saisonauftakt mit einer 1:2-Niederlage. Fußball ist Fußball ist Fußball und kann manchmal so bitter sein.

View this post on Instagram A post shared by Joe Mediawork (@joemediawork)

Das änderte aber nichts am Stolz der Fans auf ihre neue Truppe, die in Ansätzen gezeigt hat, wozu sie spielerisch fähig sein kann, aber vor allem, dass sie sich auf dem Platz für die Alemannia zerreißen will und die geforderten Tugenden Kampf, Einsatz und Wille auf den Rasen bringt. Und so feierte die Aachener Anhängerschaft ihre Truppe – und sicher und zurecht auch ein bisschen sich selbst – nach dem Spiel:

Mit etwas mehr Glück und ein paar Sekunden weniger Spielzeit nehmen wir aus Münster einen Punkt mit. So jedoch verlieren... Posted by Klenkes Brüder on Saturday, August 14, 2021

Spieler des Spiels wurde Aachens Keeper Joshua Mroß, der die Münsteraner zwischenzeitlich zur Verzweiflung trieb mit seiner mronßter Leistung (okay, an dem Wortspiel arbeiten wir noch …).

View this post on Instagram A post shared by Alemannia Aachen (@alemanniaaachen)

Am kommenden Samstag steht für die Alemannia das erste Heimspiel der neuen Saison an. Dann wird die zweite Mannschaft vom FC Schalke 04 zu Gast sein. Und die Vorfreude in Aachen auf den Tivoli ist groß, die Marke von 2000 Dauerkarten ist schon fast geknackt und wird sicherlich bis dahin fallen!

Bis zum ersten Heimspiel gegen Schalke nächste Woche knacken wir den Vorjahreswert. Das ist beachtlich wenn man Corona und die beschissene letzte Saison bedenkt!

Bis zum ersten Heimspiel gegen Schalke nächste Woche knacken wir den Vorjahreswert. Das ist beachtlich wenn man Corona und die beschissene letzte Saison bedenkt!

🖤💛#Alemannia #Aachen #Tivoli #Regionalliga #Dauerkarten #WirSindAachen #Saisonstart pic.twitter.com/rPyseo5eAv — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) August 13, 2021

Freut sich schon auf den Tivoli, hört bis Samstag durchgängig Alemannias neue Einlaufmusik und hat richtig Bock auf die Saison: die Netzschau!

