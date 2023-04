Jahreshauptversammlung : Die Alemannen wollen endlich raus aus der Regionalliga

Bei der Jahreshauptversammlung der Alemannia Aachen ging es um das Thema „Erweiterung des Namenszuges Tivoli“. (Archivbild) Foto: HARALD KROEMER

Aachen Mitgliederversammlung bekennt sich zu Werbemaßnahmen rund um den Namen Tivoli. Nachwahlen und neuer Ehrenpräsident Horst Heinrichs.

Von Wolfgang Schumacher

Es war ein guter Abend für den TSV Alemannia Aachen 1900 e.V. in der Aula des Einhard-Gymnasiums. Denn oftmals zieht in den Mitgliedertreffen von Aachens Traditionsvereins das Chaos seine Bahnen. Das war am Mittwochabend anders, obgleich ein brisantes Fußballthema des Vereins von Beginn an wie der berühmte weiße Elefant im Raume stand. Oder besser über den Köpfen der durchaus zahlreich erschienen Fans aus den IGs hing.

Namentlich die Ultras der Karlsbande hatten Widerstand gegen das Thema „Erweiterung des Namenszuges Tivoli“ angekündigt, das Glücksspielunternehmen Merkur hatte Interesse bekundet, seinen Namenszug für einen sechsstelligen Betrag mit dem legendären Tivoli-Schriftzug verbinden zu wollen.

Nach zügig durchgeführten Nachwahlen zum Präsidium, Geschäftsberichten für das Jahr 2022 und den Berichten aus den verschiedenen Sportabteilungen des Vereins eröffnete Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller den Schlagabtausch zum Thema Geldbeschaffung durch mögliche Werbeerlöse mit dem Stadionnamen. „Wir wollen ja nicht den Namen verkaufen“, begann Eller am Ende eines langen Abends die Diskussion, die zuvor bereits über Mitglieder-Emails geführt wurde und die und ebenso in den Sozialen Medien aufgeploppt war.

Hier hatte sich insbesondere Aufsichtsrat Marcel Moberz für eine solche Geldbeschaffung allerdings unter strengen Voraussetzungen positioniert, dies obwohl Moberz der Fan-Basis zugerechnet wird. Moberz und parallel dazu Geschäftsführer Eller plädierten dann vor der Versammlung mit nur etwas mehr als 200 Teilnehmern (das Bayern-Spiel gegen Man-City begann noch während der Zusammenkunft) vehement für die Nutzung der Werbefläche in Verbindung mit dem Namen „Tivoli“ für eine dreijährige Laufzeit, alles unter der Voraussetzung, dass der Stadioneigentümer – die Stadt Aachen – dem auch zustimme, die Entscheidung wird für den 28. April erwartet.

„Wir sind im letzten Frühjahr nur ganz knapp dem Abstieg entgangen“, blickte Eller zurück. Da sei ihm klar geworden, dass man ein dickeres Polster brauche, ja, dass nur das Ziel Aufstieg und ein Kader, der das schaffen kann, die Profi-Abteilung zukunftsfähig mache – und dafür brauche man mehr Geld, auch Moberz appellierte an die Versammlung, diesen Weg gut zu heißen, „wir wollen endlich wieder eine Klasse höher spielen“, bekräftigen Moberz wie Eller.

Stimmungsbild per Handzeichen

Die Wortmeldungen dagegen kamen prompt, der Verein habe angekündigt, ein Votum der Mitglieder einzuholen, das könne man doch hier auf der Stelle in der Mitgliederversammlung machen, forderten verschiedene Wortmeldungen, die Diskussion ging hin und her. Versammlungsleiter Max Bauer erkannte die Brisanz der Situation und schlug vor, per Handzeichen ein Stimmungsbild zu erstellen, dem stimmte auch Präsident Ralf Hochscherff zu, gesagt, getan.

Aus dem Block der Fan-IGs flogen die Arme hoch, als Braun fragte, wer gegen die Namensvermarktung sei, man zählte etwas mehr als 50 Ablehner. Die Gegenprobe allerdings ergab, dass rund 100 Anwesende für eine Vermarkung den Arm hoben, das Thema war entschieden. Beaun war wichtig zu bekunden, er sei froh über die ruhige undsachlich Art und Weise, in der das Thame behandelt worden sei, für beide Seiten gebe es ja gute Gründe.

Kurz vor der ebenso mit Spannung erwarteten wie befürchteten Auseinandersetzung waren Nachwahlen zum Präsidium, zum Verwaltungsrat und zur Komplettierung des Wahlausschusses (der Vorsitzende André Bräkling macht aus privaten Gründen nicht mehr weiter) nötig. Für das Präsidium kandidierten Gerd Kempf, Jürgen Servais und Oliver Wagner. Kempf wurde mit guten 86 Prozent der 205 Stimmberechtigten zugewählt, Wagner schaffte den Sprung immerhin 52,6 Prozent, für Jürgen Servais reichte es mit 45.8 Prozent nicht.

Dasselbe Schicksal ereilte Marcel Juchem, der für den Verwaltungsrat antrat und mit 42,4 Prozent scheiterte. Der zweite Kandidat Marc Frings wurde mit satten 91,1 Prozent für den Verwaltungsrat nachnominiert, für den Wahlausschuss qualifizierten sich sodann Rüdiger Coerdt (90,4 Prozent) und Maik Geerkens (78,2 Prozent).

Eine Ehrung aber überstrahlte den gesamten Abend. Der Bundesliga-Aufstiegspräsident Prof. Horst Heinrichs wurde auf Betreiben des neuen Präsidiums, Ralf Hochscherff und sein Team ist seit Herbst 2021 im Amt, zum Ehrenpräsidenten der Alemannia ernannt.

Die Laudation hielt der bekannte Aachener Fußballreporter Stephan Kaußen, der die legandäre Zeit der Bayern-Jäger am Tivoli wieder aufleben ließ, der an die Pokalfights erinnerte, die die Alemannen bis ins Endspiel nach Berlin brachten und die schließlich zu den unvergessenen internationalen Auftritten der Schwarzgelben führten. Horst Heinrichs bedankte sich bewegt gegenüber der Mitgliederschaft und sagte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass er damit ein schwieriges Kapitel seines Lebens am Ende „versöhnlich“ abgeschlossen habe.