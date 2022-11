You never talk alleng, Folge 19 : Der Alemannia-Podcast mit Torwart Marcel Johnen

You never talk alleng, Folge 19

Audio Aachen „Atemberaubend“ findet Marcel Johnen die letzten Wochen bei Alemannia Aachen. Seit dem Trainerwechsel steht der 20-Jährige im Tor – und hat noch kein Spiel verloren.

Erste Amtshandlung des neuen Trainers Helge Hohl war es dann, Johnen ins Tor zu stellen. Das erste Spiel mit Johnen wurde in Straelen gewonnen. „Dann hat es sich einfach so entwickelt, dass wir hier am Tivoli so eine Macht geworden sind“, sagt der 20-Jährige aus Eschweiler.

Johnen hat mit der Alemannia noch kein Spiel verloren. Karneval feiert er zwar lieber in seiner Heimatstadt Eschweiler als in Aachen, erzählt er im Podcast „You never talk alleng“. Ansonsten ist er angekommen in der neuen Rolle als Nummer 1 und freut sich über die positiven Kritiken. „Es macht einem Fußballer gute Laune, wenn er Anerkennung für die harte Arbeit bekommt“, sagt der 20-Jährige.