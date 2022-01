Vleron Statovci : Defensivspieler rückt in die erste Mannschaft auf

Aachen Der Defensivspieler Vleron Statovci rückt aus der Jugend ab sofort in den Profikader der Alemannia auf. Das gab der Verein am Freitagabend bekannt.

Zur Begründung der Entscheidung hieß es am Freitagabend in einer Pressemitteilung des Vereins, Statovci habe die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen und Monaten durch starke Trainings- und Testspielleistungen überzeugt, ihm einen fest Platz in der ersten Mannschaft zu geben. Bereits seit der U10 ist der Defensivspieler am Tivoli, durchlief anschließend sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und stand in der laufenden Saison auch schon in der Regionalliga auf dem Platz. Auch in den jüngsten Testspielen gegen den Siegburger SV und Borussia Dortmund II kam Statovci zum Einsatz.