Alemannia Aachen : Das Unterrichtsfach lautet: ruhende Bälle

Ganz oben: Franko Uzelac und seine Kollegen wollen in Düsseldorf ihre Kopfballstärke noch stärker einbringen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Die Mannschaft geht am Freitag dezimiert in das Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Uzelac & Co. setzen auf mehr Durchschlagskraft bei den Standards.