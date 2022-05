Alemannia Aachen : Das unerwartete Comeback der zweiten Mannschaft

Auf den Kunstrasenplätzen am Tivoli, die auf dem Parkhausdach zu finden sind, wird die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen künftig trainieren und spielen. Foto: Alemannia Aachen

Aachen Nach fünfjähriger Abwesenheit bringt Alemannia Aachen in der Saison 2022/23 wieder eine zweite Mannschaft an den Start – in der Kreisliga D. Der Leistungsgedanke steht erkennbar nicht im Vordergrund, die Motive sind andere.