Netzschau zum ersten Heimsieg 2021 : Bonn(e) Chance im Finale

Gemeinsam ins Finale: Am Mittwochabend setzte sich die Alemannia im FVM-Pokalhalbfinale gegen den FC Wegberg-Beeck auf dem heimischen Tivoli mit 1:0 durch. Foto: Jérôme Gras

Aachen Und sie hat es wieder geschafft: Die Alemannia steht zum vierten Mal in Folge im Finale des FVM-Pokals! Pünktlich zum Halbfinale gab es mit dem 1:0-Erfolg über Wegberg-Beeck den ersten Heimsieg 2021, nun wartet Drittligist Viktoria Köln in Bonn auf die Aachener. Hat Bock auf den Pokal: die Netzschau!

Ein gutes Pferd springt bekanntlich so hoch wie es muss. Wie das bei Kartoffelkäfern aussieht? Offensichtlich verhält es sich da ähnlich. Im Saisonendspurt zeigt die Alemannia im FVM-Pokal, dass sich mit Willen und Leidenschaft Spiele gewinnen lassen. Das muss nicht zwingend schön anzusehen sein, obwohl es in den bisherigen beiden Pokalpartien auch durchaus ein paar schöne Kombinationen gab, aber es kann erfolgreich sein. Und das funktioniert gerade.

Nach dem 2:1-Erfolg nach Verlängerung in Bergisch Gladbach war am Mittwochabend der FC Wegberg-Beeck im Rahmen des FVM-Pokalhalbfinals zu Gast auf dem Tivoli. Und konnte nach 90 Minuten und einem 1:0-Sieg der Hausherren auch wieder nach Hause fahren. Die Aachener hingegen fahren am 29. Mai nach Bonn. Nicht, um dort das letzte Ligaspiel der Saison zu absolvieren. Das wird auf einen anderen Tag verlegt. Am 29. Mai steigt der Finaltag der Amateure. Und die Schwarz-Gelben stehen zum vierten Mal in Folge im Finale!

Aber gehen wir den Mittwoch der Reihe nach durch. Nach dem anstrengenden Spiel in Essen, bei dem sich die Alemannia gegen die Rot-Weiss achtbar aus der Affäre gezogen und zumindest zu großen Teilen der ersten Halbzeit das Spiel auf Augenhöhe gestalten konnten, stand am Mittwochabend bereits das nächste Spiel an: das FVM-Pokalhalbfinale. Zu Gast auf dem Tivoli war der Nachbar aus dem Kreis Heinsberg, der FC Wegberg-Beeck. Der reiste mit breiter Brust in der Kaiserstadt an, war man doch zuvor in der Liga erfolgreich gegen Preußen Münster unterwegs.

Alles schön und gut. Und die Aachener spielten bis dahin wahrlich keine gute Saison. Aber auf dem Tivoli regiert nur einer, Aachen und sonst keiner!

Und es gab für alle rund um die Alemannia nur ein Ziel: das Finale in Bonn!

Anspannung? Die gab es ganz sicher bei den meisten schwarz-gelben Anhängern. Gehört nun mal im Leben eines Fußballfans dazu.

Wir wären dann mal soweit 🖤💛

Aufwärmen, einmarschiere, Anpfiff … und Tor! Kaum zu glauben, aber wahr, Alemannia nach 16 Minuten vorne, wie wunderbar!

Führungen konnten die Aachener in den vergangenen Spielen kaum bejubeln, doch passend zum Halbfinalspiel zeigte Mergim Fejzullahu wie schön das sein kann. Nämlich so schön:

So ein Ergebnis ist aus allen Perspektiven fein anzuschauen:

Hatte man die erste Halbzeit weitestgehend unter Kontrolle, gaben die Hausherren in der zweiten Hälfte das Heft des Handelns zwischenzeitlich ein wenig aus der Hand. Das ermöglichte aber gute Kontergelegenheiten, auch, weil die Gäste nicht jede Aktion konzentriert durchführten. Doch so brutal effektiv die Aachener beim 2:1-Erfolg nach Verlängerung in Bergisch Gladbach waren, so fahrig gingen sie mit ihren Chancen gegen Wegberg-Beeck um.

Aber: Am Ende blieb es bei dem 1:0! Die Aachener gewannen zum ersten Mal im Jahr 2021 ein Heimspiel und passender hätte man es nicht legen können. Der vierte Finaleinzug in Folge war perfekt!

FINALLLLEEEEE OHHOOOOOOO 🖤💛

Die Alemannia fährt nach Bonn zum Bitburger Pokalfinale!

Hatten wir schon ein „Finaaaaaleeee, ooohoooo!“? Wir machen zur Vorsicht nochmal eins:

Wo liegt dieses Bonn eigentlich noch mal? Ach ja, hier:

Und wann steigt das Finale am 29. Mai?

So schaut’s aus: Am Samstag, 29. Mai 2021, kommt es im Sportpark Nord in Bonn im FVM-Pokalfinale zum Aufeinandertreffen zwischen Alemannia Aachen und Viktoria Köln. Mit einem Sieg würden die Schwarz-Gelben als Viertligist nicht nur den Drittligisten überraschen, sie würden auch eine bis dahin völlig verkorkste Saison – nicht mehr retten – aber mehr als versöhnlich beenden. Und könnten sich mit dem Einzug in den DFB-Pokal selbst ein Highlight für den Start der anstehenden Spielzeit in den Kalender schreiben.