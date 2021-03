Netzschau zur erneuten Nullnummer : Bergisch und Talfahrt der Alemannia

Selten gefordert

Liebes Tagebuch,

am Samstag war es wieder soweit! Felix brauchte mich! Aber von vorne. Du weißt, wir Roten Karten haben es nicht leicht. Ganz selten kommen wir zum Einsatz und dann mögen uns die meisten nicht einmal. Dabei machen wir auch nur unseren Job. Genauso wie die Gelben Karten. Die Kollegen haben aber deutlich mehr zu tun als meiner einer. Naja. Wie dem auch sei.

Samstagmorgen jedenfalls packte mich Felix in seine Sporttasche und wir machten uns von Neunkirchen auf nach Bergisch Gladbach. Dort empfing der heimische SV die Alemannia aus Aachen. Alemannia Aachen! Wahnsinn. Wann bekomme ich mal so einen großen Namen zu sehen? Felix ist ja nicht ausschließlich in der Regionalliga West im Einsatz. Wir beide haben schon über 160 Partien zusammen bestritten. A- und B-Junioren-Bundesliga, Oberliga Westfalen, wir waren sogar schon mal in der BGL Ligue unterwegs. Bislang hatte mich Felix aber erst 18-mal aus der Tasche gezogen. Davon dreimal in der Regionalliga West. Das ist jetzt nicht so oft … Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass ich ihm ansonsten während des ganzen Spiels wortwörtlich am Hintern klebe … Hauptsache die Gelbe Karte wird immer schön oben in der Brusttasche platziert. Da kriegt man immerhin frische Luft! Aber ich will mich ja nicht beschweren. Dafür ist mein Impact viel größer, wenn ich denn mal zum Zuge komme.

Felix pfiff die Partie jedenfalls pünktlich um 14 Uhr in der Belkaw-Arena an. Keine Ahnung, wie es lief – ich sehe ja nichts – aber nach 42 Minuten spürte ich plötzlich Felix‘ Finger an mir. Ich kam zum Einsatz! Was für ein Gefühl. Im ersten Moment blendete die Sonne ein wenig, dann aber fühlte es sich gut an. Es ging auch ein spürbarer Wind durchs Stadion. Doch ich war ja nicht nur hier, um die Landschaft zu genießen. Erstmal orientieren und gucken, wem ich mein strahlendes Rot entgegenscheinen sollte. Es war Bergisch Gladbachs Nummer 13, die auch ganz in Rot gekleidet war. Wie passend. „Meguru Odagaki“ war wohl der Name des Spielers, so entnahm ich es dem Gekritzel von Felix auf mir,. „Hohes Bein, gefährliches Spiel“ oder so ähnlich notierte Felix … Bevor ich zurück in die Tasche wanderte, konnte ich noch sehen, dass ein Alemannia-Spieler auf dem Boden lag. Er hatte eine blutende Wunde am Kopf. Armer Kerl. Sah noch recht jung aus. Ich wünsche ihm alles Gute!

So liebes Tagebuch, das war also mein vierter Einsatz in der vierten Liga … Ok, du hast recht. Streng genommen war es der fünfte … Einmal durfte ich ja zusammen mit dem Gelben Karton raus. Aber das ist ja nicht das Gleiche. Mal schauen, wann Felix mich das nächste Mal braucht.

Dein Red!