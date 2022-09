Beim Saisonauftakt in Oberhausen – hier im Laufduell Kevin Lunga – spielt Lukas Wilton noch in der Innenverteidigung. Am Sonntag in Wattenscheid soll er als Sechser auflaufen, zum dritten Mal in Folge. In den ersten beiden Partien blieb die Alemannia ohne Gegentor. Foto: IMAGO/Fotografie73