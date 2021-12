Alemannia Aachen : Auch am Tivoli werden die Zuschauer wieder ausgesperrt

Die Zuschauer werden auch am Tivoli wieder ausgesperrt. Foto: Rolf Vennenbernd

Aachen Es wird wieder ruhig in den deutschen Stadien – und auch am Tivoli drohen im Januar die nächsten Geisterspiele. Ein neuer Spieler soll dagegen noch am Mittwoch bei der Alemannia anheuern.