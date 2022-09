Alemannia Aachen : Angehender U21-Nationalspieler verpasst das Münster-Spiel

Aachen In der Länderspielpause wird die ausgefallene Begegnung zwischen Alemannia Aachen und Preußen Münster nachgeholt. Nicht nur die Langzeitverletzten werden das Spiel verpassen.

Am Wochenende ruht der Ball. Zumindest in den deutschen Profiligen. Auch die Regionalliga West läuft auf Sparflamme. Nur am Tivoli wird am Samstag Fußball gespielt, schon vor Monaten wurde festgelegt, dass die am vierten Spieltag ausgefallene Begegnung zwischen Alemannia Aachen und Preußen Münster in der Länderspielpause nachgeholt wird. 5700 Karten waren bis Donnerstagmittag verkauft, gerechnet wird „mit bis zu 10.000 Zuschauern“, sagt ein Sprecher des Vereins.