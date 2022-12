Erster Trainer am neuen Tivoli : Alemannias Ex-Coach findet eine neue Aufgabe

Stand von Januar 2008 bis zum September 2009 an der Seitenlinie am Tivoli: Jürgen Seeberger. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Vaduz Er führte die Alemannia als Trainer fast wieder zurück in die Bundesliga, blieb bei den Fans jedoch immer umstritten. Nun übernimmt Jürgen Seeberger den Liechtensteiner Hauptstadtclub.

Zukünftig trainiert Jürgen Seeberger den FC Vaduz, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab. Der Club aus der Liechtensteiner Hauptstadt nimmt am Ligabetrieb der Schweiz teil und spielt dort in der zweiten Liga. Der Vertrag des 57-Jährigen geht bis zum Sommer 2023.

Vom Januar 2008 bis zum September 2009 war Jürgen Seeberger bei Alemannia Aachen in der 2. Bundesliga tätig. In 59 Spielen erreichte er einen soliden Punkteschnitt von 1,64. In der Saison 2008/2009 holte er mit einem vierten Platz die beste Platzierung der Alemannia seit dem Abstieg aus der Bundesliga 2007. Die Fans wurden mit der eher pragmatischen Spielweise jedoch nie richtig warm. Nach dem verpatzten ersten Pflichtspiel am neuen Tivoli, einer deutlichen Klatsche gegen den FC St. Pauli, wurde er nach nur wenigen Spielen im September 2009 entlassen.