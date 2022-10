Regionalliga West : Alemannia trennt sich von Trainer Fuat Kilic

Demnächst nicht mehr an der Seitenlinie der Alemannia: Fuat Kilic. Foto: Jérôme Gras

Aachen Diese Nachricht überrascht nicht nur die Fans: Fuat Kilic ist nicht länger Trainer von Alemannia Aachen. Zunächst soll Sportdirektor Helge Hohl übernehmen und bereits heute die erste Trainingseinheit leiten.

Als Fuat Kilic am Morgen nach Aachen fuhr, war er noch Trainer von Alemannia Aachen. Als er am frühen Nachmittag wieder nach Hause fuhr, war er nur noch ein Ex-Trainer. Überraschend hat sich der Verein am Mittwoch von seinem Rekordtrainer getrennt.