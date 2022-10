3:1-Sieg : Alemannia siegt und springt auf Platz 3

Aachen Gelungene Tivoli-Premiere von Alemannias neuem Trainer Helge Hohl. Vor 8900 Zuschauern schlug die Alemannia den 1. FC Köln II.

8900 Zuschauer sahen eine umkämpfte zweite Halbzeit, ohne viele Chancen. Mit einer Freistoßflanke stellte Tim Korzuschek in der 86. Minute den Endstand her. Die Aachener sprangen durch den Erfolg zumindest für ein paar Stunden auf Platz 3 in der Tabelle, die bislang beste Platzierung in dieser Saison.