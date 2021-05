Kostenpflichtiger Inhalt: Alemannia reist mit vielen Verletzungssorgen zum Pokalspiel : Eine Rest-Mannschaft mit Rest-Hoffnungen

Einsatz mit Fragezeichen: Ob der erfahrene Marco Müller Alemannia beim Pokalspiel in Bergisch Gladbach weiterhelfen kann, entscheidet sich erst am Spieltag. Foto: Jérôme Gras

Aachen Der FVM-Pokal ist der Wettbewerb, in dem man am schnellsten einen Erfolg erzielen kann. Mit drei Siegen ist man Sieger. So weit die Theorie. In der Praxis reist Aachen am Mittwochabend arg ramponiert zum SV Bergisch Gladbach.