Neuverpflichtung : Alemannia reagiert auf die Verletztenmisere

Aachen Alemannia Aachen hat auf die zahlreichen Ausfälle reagiert und verpflichtet den zuletzt vereinslosen Dario de Vita. Das teilte der Verein am Freitagmittag mit.

Ausgebildet wurde De Vita zunächst beim 1. FC Köln , bevor er in der U17 zum Stadtrivalen Viktoria Köln wechselte. Für die Kölner kam er zu neun Einsätzen in der 3. Liga, bevor er sich 2021 einen Kreuzbandriss zuzog.

Alemannia ist eine Runde weiter : Pokal-Müller trifft wieder Recht ungefährdet siegt die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Helge Hohl mit 2:0 in der ersten Pokalrunde bei Bergisch Gladbach 09.

„Mit der Verpflichtung reagieren wir unter anderem auf den längeren Ausfall von Alex Heinze. Vor allem aber sind wir überzeugt von Darios Qualitäten, die er in den vergangenen Wochen schon bei uns im Training zeigen konnte. Wir glauben daran, dass Dario hier nach seiner Verletzung wieder zu seinen Stärken findet und uns weiterhelfen wird“, äußert sich Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller zu der Neuverpflichtung in einer Pressemitteilung des Vereins.

Alemannia Aachen : Am Tivoli gehen die Verteidiger aus Beim Pokalsieg in Bergisch Gladbach zieht sich auch Franko Uzelac einen Muskelfaserriss zu. Das Lazarett wächst. Wie geht Trainer Helge Hohl nun mit der personellen Situation um? Ein möglicher Neuzugang wird konkreter.

Schon länger sondierte der Verein die Möglichkeiten, um nochmal aktiv zu werden. Stammverteidiger Alexander Heinze wartet auf seine nächste Operation an der Schulter, Franko Uzelac erlitt einen Muskelfaserriss und auch Lukas Wilton klagte nach dem Pokalerfolg gegen den SV Bergisch Gladbach über Beschwerden. Eine Verpflichtung von Trainingsgast Lasse Jürgensen scheiterte, er entschied sich für den SV Rödinghausen. Nun hat es also mit Dario de Vita geklappt, einen weiteren Verteidiger an den Tivoli zu lotsen.