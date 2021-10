Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey : Als Alemannia Aachen für eine Nacht Tabellenführer der Bundesliga war

Erzielte das 2:1 für die Alemannia beim historischen 3:1-Auswärtssieg in Mainz: Sascha Rösler. Foto: Fabian Stratenschulte

Special Aachen Im Oktober 2006 spielte die Alemannia an einem Freitagabend im Rahmen des siebten Spieltags der Bundesliga in Mainz. Die Schwarz-Gelben gewannen 3:1. Und waren nach 38 Jahren noch einmal für eine Nacht Tabellenführer in Deutschlands höchster Spielklasse.