1:0 in Wiedenbrück : Alemannia beendet die Sieglosserie

Fünf Spiele in Folge blieb die Alemannia sieglos. In Wiedenbrück konnten die Aachener aber am Samstagnachmittag wieder dreifach punkten. Foto: Jérôme Gras

Wiedenbrück Als die Sieglosserie beendet war, durfte sich die Mannschaft ihre Belohnung abholen. Nach dem hart erkämpften und durchaus glücklichen 1:0-Sieg beim SC Wiedenbrück schickte Stefan Vollmerhausen seine Spieler in ein verlängertes, trainingsfreies Wochenende.

„Jetzt haben die Jungs erstmal zwei Tage frei. Die Pause haben sie sich redlich verdient“, sagte Alemannia Aachens Trainer nach der sechsten Regionalliga-Begegnung in 18 Tagen. Am Ende des Spielemarathons blickte Vollmerhausen in ziemlich viele erschöpfte, aber zufriedene Gesichter. „Das war ein absoluter Willenssieg. Ich glaube, dass wir heute für fünf gute Spiele belohnt worden sind, aus denen wir ziemlich wenig Ertrag geholt haben.“

Mit Hamdi Dahmani und Vincent Boesen hatte Aachens Coach zum ersten Mal in dieser Saison seine beiden Stürmer starten lassen. Der Plan sah vor, bei schwierigen Platzverhältnissen zwei Zielspieler im Angriff zu haben, die lange Bälle festmachen können, „und das hat immer wieder gut funktioniert.“

In der Anfangsphase ging aber weder von Alemannias Sturmduo noch von einem anderen Spieler auf dem Platz Gefahr aus, die ersten Minuten verstrichen nahezu ereignislos. Die Aachener hatten mehr Ballbesitz, sie leisteten sich aber zu viele Ungenauigkeiten, um gefährlich vor das Wiedenbrücker Tor zu kommen. Auf dem nassen, tiefen Rasen taten sich beide Mannschaften schwer, ein strukturiertes Angriffsspiel aufzuziehen, in den Zweikämpften ging es dagegen ordentlich zur Sache. „Sehr viel Aufwand, wenig spielerische Klasse“, lautete das Urteil des Trainers, das bis zum Schlusspfiff bestand haben sollte.

In den vergangenen Wochen hatte Vollmerhausen die Chancenverwertung seiner Mannschaft regelmäßig kritisiert, an diesem frostigen Samstagnachmittag war das unnötig: Es gab kaum verwertbare Möglichkeiten. Stipe Batarilo (22.) gab mal einen Schuss aus der Distanz ab, Marco Müller (25.) – von der Innenverteidigung wieder auf die Sechs gerückt – kam nach einem Einwurf eher zufällig zum Abschluss; in beiden Fällen musste SC-Keeper Marcel Hölscher aber nicht eingreifen.

Der Aufsteiger, der in dieser Saison schon einige spektakuläre Spiele abgeliefert hat, tat sich ebenfalls schwer. Immer wieder wurden Bälle hoch und weit Richtung Alemannia-Sechzehner geschlagen, die von der Aachener Hintermannschaft um den „entsperrten“ Kapitän Alexander Heinze aber souverän entschärft wurden. Daraus resultierten zwar ein paar Eckbälle für die Wiedenbrücker. Zum Abschluss kam nach einer Standardsituation aber nur Yhuljo Tabaku (39.), der sich per Kopf nicht entscheidend durchsetzen konnte. Heinze (43.) war auf der anderen Seite in aussichtsreicherer Position, nach einem Freistoß von Dustin Zahnen köpfte Aachens Kapitän Hölscher genau in die Arme.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Wiedenbrück den besseren Start. Der Schuss von Wiedenbrücks Top-Torjäger Phil Beckhoff (50.) stellte Joshua Mroß vor keine Probleme, bei Tabakus Versuch (56.) musste Alemannias Keeper dann aber beherzt zupacken. Vollmerhausen reagierte und brachte Simon Seferings für Dustin Zahnen. Die erste Aktion des zentralen Mittelfeldspielers war ein Handspiel, das mit Gelb und einem Freistoß aus 20 Metern geahndet wurde; Beckhoff (60.) zirkelte den Ball aus zentraler Position knapp vorbei.

Dass die Aachener in dieser Phase des Spiels in Führung gingen, war nach Lage der Dinge eher überraschend: Eine Flanke von Robin Garnier landete über Umwege vor den Füßen von Boesen, der an der Strafraumgrenze Maß genommen hatte und flach zum 1:0 für die Gäste traf (63.). „Ich bin froh, dass ich wieder mehr Spielzeit bekommen habe und das Vertrauen des Trainers mit einem Tor zurückzahlen konnte“, sagte der beste Schütze der Vorsaison, der in dieser Spielzeit bislang erst fünf Mal in der Anfangsformation stand.

Die Effektivität der Gäste gab an diesem Nachmittag den Ausschlag, da die Drangphase der Wiedenbrücker keine Konsequenzen hatte. Das lag auch daran, dass sich die Aachener in jeden Zweikampf warfen, zur Wahrheit gehört aber auch, dass sie das Matchglück diesmal auf ihrer Seite hatten. Denn als sich die strapaziösen letzten Wochen in den Schlussminuten bemerkbar machten, verpasste der Gastgeber es, den Lucky Punch zu setzen: Erst parierte Mroß stark gegen Niklas Szeleschus (86.), dann traf Tabaku (90.+1) nur das Außennetz.