Fußball Regionalliga : Alemannia Aachen unterliegt Fortuna Köln

Köln Alemannia Aachen verliert bei Fortuna Köln mit 0:1.

Die Leistung war ziemlich übersichtlich, Alemannia Aachen hat das nächste Auswärtsspiel bei Fortuna Köln mit 0:1 verloren. Die Gäste lagen schon früh am Samstagnachmittag im Südstadion in Rückstand, bereits nach fünf Minuten gelang Dustin Willms der erste Treffer. In den folgenden 85 Minuten blieben die Aachener nahezu chancenlos und kassierten folgerichtig die nächste Niederlage in einem Auswärtsspiel. (Bericht folgt)